Один из двух мостов на въезд в Краснодар закрыли для движения грузовиков и автобусов

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Движение грузовых автомобилей и пассажирских автобусов прекратили по одному из двух мостов на въезд в Краснодар, соединяющему административный центр Кубани и Тахтамукайский район Адыгеи, потоки транспорта перераспределили на другие въезды в город, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации Краснодара.

В связи с активным жилым строительством в районе административной границы между Краснодарским краем и Адыгеей увеличилась транспортная нагрузка на Яблоновский мост: он является одной из магистралей, через которую осуществляется выезд из Краснодара на трассу, ведущую к Черному морю. При этом в Краснодаре существует серьезная проблема пробок, особо остро она стоит в разгар курортного сезона, так как город является транзитным на пути следования отдыхающих к морю.

"Движение грузовых транспортных средств и пассажирских автобусов по существующему Яблоновском мосту в Краснодаре прекращено и восстанавливать его уже не будут. Движение легковых автомобилей не ограничено", - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что в связи с ограничениями разработана новая логистика движения пассажирских автобусов, схема работает в тестовом режиме.

Ранее сообщалось, что движение грузового транспорта и пассажирских автобусов ограничат с 12 июля по мосту, соединяющему Тахтамукайский район Адыгеи с Краснодаром, из-за его технического состояния. В 2018 году проводился ремонт дорожного полотна моста, опоры не ремонтировались, проведена экспертиза, по заключению которой движение крупногабаритного транспорта по мосту может привести к его полному износу.

Минтранс России запланировал включить в проект трехлетнего федерального бюджета на 2020-2022 годы расходы на строительство дублера Яблоновского моста, стоимость которого по предварительным данным составляет от 7 млрд до 9 млрд рублей.