Эвакуированные жильцы пострадавшего от жары дома на Камчатке самовольно вернулись в здание

ТАСС, 16 июля. Жители многоквартирного дома в селе Аянка Пенжинского района на Камчатке, эвакуированные из-за смещения свай здания в результате оттаивания верхнего слоя грунта, самовольно вернулись в свои квартиры и не собираются их покидать. Об этом во вторник сообщил ТАСС глава муниципального образования Александр Болотнов.

11 июля из-за смещения свай двухэтажного дома в селе, расположенном в зоне вечной мерзлоты, из здания пришлось эвакуировать более 50 человек, в том числе 20 детей. Люди разместились у родственников и друзей. По данным властей, температура воздуха в населенном пункте в течение месяца не опускалась ниже 20 градусов тепла, накануне происшествия жара достигала 30 градусов, а на солнце - более 50.

"Люди сами пошли в этот дом, никто их туда не заселял, они сами селятся в дом и выходить оттуда не хотят. Никаких расписок, что опасно там или не опасно, сказали, писать не будут, а будут просто находиться в своем жилье", - сообщил собеседник агентства. По словам главы района, к настоящему времени грунт уселся, поэтому здание не падает. Однако безопасность проживания в здании могут оценить только специалисты.

По информации Болотнова, специалист должен вылететь из Петропавловска-Камчатского для обследования здания в течение 16 июля. В Пенжинский район он прибудет в среду. Село Аянка находится в труднодоступной местности, поэтому ему потребуется около двух суток, чтобы добраться до пункта назначения. Специалист оценит, возможно ли отремонтировать дом или необходимо строительство нового здания.

Вызвавшая оттаивание верхнего грунта температура воздуха в Пенжинском районе (30 градусов тепла), по словам метеорологов, находилась на уровне абсолютных максимумов - самым высоким показателем в этой местности был 31 градус тепла.

Село Аянка насчитывает около 270 жителей и находится на севере Камчатки.