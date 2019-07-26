Квадратные, желтые и без семечек. Какими арбузами накормят россиян в 2019 году

Рост урожая бахчевых, согласно данным из региональных минсельхозов, также ожидают в других регионах Южного федерального округа. Например, в Волгоградской области планируют собрать не менее 330 тыс. т арбузов и дынь, в Краснодарском крае - около 80 тыс. т. Хорошему урожаю в этом году способствует погода - солнца достаточно, дожди в меру благоприятствуют. При этом в южных регионах отмечают стабильный спрос на ранние сорта арбузов.

"В 2019 году прогноз производства бахчевых культур (арбузов, дынь) составляет 320 тыс. т, что на 2% выше прошлогоднего показателя. Сбор урожая начался в первой декаде июля. Для ранних посадок у нас используют, в основном, импортные гибриды, поздние сорта - отечественной селекции. Большая часть урожая будет по традиции отправлена в разные города России и за рубеж", - рассказали ТАСС астраханские фермеры.

ТАСС, 26 июля. Фермеры Юга России в разгар сезона арбузов предлагают потребителю десятки сортов, в том числе экзотические - с желтой мякотью и без семечек, квадратные и гигантские, весом под 40 кг. Урожай ожидается выше прошлогоднего - погода способствует, при этом цены на арбузы будут снижаться в августе, когда начнется их массовый сбор. Об этом сообщили ТАСС в пятницу представители региональных властей и фермеры в региональном министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.

"Традиционно в Ростовской области высаживались поздние сорта [арбузов], в том числе астраханские и "холодок". Но в последнее время такая тенденция - это выращивание более ранних, под пленкой, и сейчас большое распространение получили иностранные гибриды. Они более ранние, более скороспелые и дают хороший урожай", - рассказал ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

Как пояснил ТАСС директор астраханского селекционно-семеноводческого предприятия "Мастер семя" Артем Соколов, сейчас покупатели, ранее опасавшиеся нитратов, уже осознали, что появились технологии, которые позволяют выращивать качественную раннюю продукцию. Поэтому с каждым годом спрос на скороспелые сорта будет только расти. "Скорее всего, скоро даже в Москве сроки открытия сезона арбузов передвинут с начала августа на 20-е числа июля. Просто люди уже оценили ранние арбузы, привыкли к ним и хотят видеть их на прилавках", - добавил Соколов.

Квадратные, без семечек и весом за 40 кг

Продолжают завоевывать рынок и бессемянные арбузы израильской селекции - с желтой и красной мякотью, их уже начали собирать в Ахтубинском районе Астраханской области. Директор хозяйства Ирина Полякова уточнила, что урожай в этом году ожидается в объеме около 2 тыс. т, что на 10-15% больше прошлогоднего. Цена такой полосатой ягоды от 35 рублей за килограмм. "Люди все же пока больше ради интереса покупают такие арбузы, они дорогие из-за сложности их выращивания", - заметила Полякова.

В Краснодарском крае, где около 70% площади засеяно сортами кубанской селекции, кроме желтых арбузов, на полях можно встретить полосатые ягоды разных форм и размеров. "Квадратные арбузы есть. Большие арбузы, за 40 кг, они в августе будут. Рекорд по весу - 69 кг, года четыре назад был такой. Такие диковинные ягоды мы обычно на заказ выращиваем, компании их используют как рекламный продукт, для демонстрационных целей", - поделился с ТАСС индивидуальный предприниматель из Темрюкского района Игорь Лихосенко.

Вместе с тем селекционеры не стоят на месте и уже предлагают фермерам новые гибриды. Так, астраханское предприятие "Мастер семя" в этом году получило патенты на арбуз "Настик" "с нежной, тающей во рту розовой мякотью" и на арбуз "Оранжевый король".

"Это арбуз с оранжевой мякотью, я думаю, это первый в стране такой запатентованный арбуз. Есть еще новинки: ранний арбуз под названием "Сахарная избушка" - вытянутый, полосатый, с насыщенной красной мякотью. Еще один арбуз - "Африканец" - цилиндрической формы, темного почти черного окраса со светло-красной мякотью. Все сладкие, с отличными вкусовыми качествами, передали их на государственные сортоиспытания", - заметил Артем Соколов.

Подешевеют в августе

Пик сезона бахчевых ожидается в августе. Тогда же поспеют и самые экологически чистые арбузы, которые на юге выращивают на дне бывших прудов - без полива и удобрений. К этому времени, говорят продавцы полосатой ягоды, снизится и цена, которая сейчас пока держится районе 10-15 рублей за кг.

Вместе с тем представители Роспотребнадзора рекомендуют при покупке арбуза спрашивать у продавцов сертификат качества и разрешение на торговлю. Фермеры же при выборе арбуза советуют обращать внимание на земляное пятно (то место, которым арбуз лежал на земле) - оно должно быть ярко-желтого цвета.

"Я, например, определяю по плодоножке - это где арбуз крепится к стеблю. Вот там есть такая "ложечка", когда она подсыхает или уже сухая, это значит, что арбуз уже спелый и сладкий", - поделился фермер из Быковского района Волгоградской области.