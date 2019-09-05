"Зло неизлечимо". Как промышленник Демидов участвовал в создании Красного Креста

5 сентября — Международный день благотворительности, а 10 сентября в Екатеринбурге откроется международная выставка "Демидовы в Европе". На ней будут представлены письма Анатолия Демидова, который в середине XIX века управлял фамильными заводами, Анри Дюнану, основателю Общества Красного Креста.
Представители знаменитой промышленной династии Демидовых состояли в активной переписке с иностранными деятелями науки и искусства. В числе их корреспондентов были и французский философ Вольтер, и шведский ботаник Карл Линней. Три письма Анатолия Демидова к Анри Дюнану от осени 1863 года представители Государственного архива Свердловской области (ГАСО) привезли из Швейцарии. Эти послания показывают, что именно Демидов давал Дюнану советы и помог сформировать концепцию международного гуманитарного движения такой, какой мы ее знаем сегодня.
"Изгнанники живут не только мыслями о хлебе"
Первое из обнаруженных архивистами писем Дюнану Анатолий Демидов написал 29 сентября 1863 года. "Вы хорошо себе представляете, Месье, что зло неизлечимо. <…> Счастливец, каким я по сей день являюсь, Месье, присоединившись к Вашим взглядам, прошу Вас с этого момента разрешения предложить Вам новый необходимый способ помощи…" — пишет Демидов.
Он был одним из первых, кто задумался о помощи военнопленным и считал, что помогать нужно не только тем, кто напрямую пострадал от войны, — раненым в госпиталях, но и семьям погибших, сестрам милосердия; необходимо стараться вернуть тех, кто был взят в плен, и обеспечить им достойные условия.
"Когда твое государство воюет с другим государством, твоя задача, если ты не можешь сам встать в ряды воинов, содействовать, способствовать укреплению обороноспособности. И вот они что могли, тоже делали, поставляли на фронт оружие. А с другой стороны, война — это еще и зло, люди гибнут. Погибает какой-нибудь боец, унтер-офицер, а дома у него жена и дети маленькие — они ни в чем не виноваты. И вот Павел Демидов, брат Анатолия, учреждает демидовский капитал — 67 человек он таким образом содержал, этих несчастных женщин и детей. И вот они получали средства к существованию", — рассказывает историк Алексей Мосин.
По его словам, Демидовы старались распространить свою благотворительную деятельность далеко за пределы России, пытались объяснить наличие у человека права "оказать милосердие как у себя в Отечестве, так и за его пределами".
"Я хочу поговорить о военнопленных, — пишет Демидов Дюнану в другом письме. — Они отправлены в ссылку вдали от родины, в регионы, где все для них неизвестно: нравы, привычки, язык. Без сомнения, человечество и правительство сделали многое за последнее время для того, чтобы облегчить судьбу взятых в плен. Помощь, что обеспечивает их материальное существование, как правило, гуманна и достаточна, как и дух гостеприимства всех наций, принятие и сострадание к тем, кто предал свою армию. Но изгнанники, как и все люди на этой земле, живут не только мыслями о хлебе, образ своей страны и семьи преследуют их на земле, где все для них чуждо. Они испытывают необходимость в знаке, воспоминании, которые напомнят им о вещах, по которым они тоскуют".
Из этого же письма становится понятно, что Дюнан сам просил совета опытного российского благотворителя.
"Вы любезно просите меня, Месье, советов о лучшем способе представить публике вопрос, который я поставлю под Вашей почетной эгидой. Все, что я знаю, так это, что наиболее простыми способами, сосредоточенными в Вене, представленными в Париже и Константинополе усердными агентами, пропитанными христианским духом, я смог добиться успеха во время Крымской войны как для русских пленников на Западе, так и узников союзных армий на территории нашей Империи. Переписка с семьями, отправка денег, материальная помощь, сообщения о состоянии раненных и о смерти. То, что я сделал с двумя людьми, достойными похвалы и с помощью двух почтенных посланников нашей религии, Благочинных Парижа и Лондона, духовных утешителей", — пишет Демидов.
В этом фрагменте промышленник говорит о работе своих торговых агентов, которые помогали ему в получении информации, организовывали доставку и обмен письмами военнопленных.
Красная нить добра
Демидов, имея хорошие связи как в России, так и в других странах, находил возможность получить списки военнопленных, наладить обмен с Францией, Турцией и другими странами, вовлеченными в Крымскую войну. В ГАСО собрано целое дело, посвященное этой его деятельности.
"Имею честь уведомить Ваше превосходительство, что доставленные при письме Вашем, от 19/31 октября, семнадцать писем военнопленных русских из Константинополя к их родственникам, мною получены и отправлены по принадлежности", — пишет Демидову директор канцелярии Морского министерства граф Дмитрий Толстой.
Анатолий Демидов всегда был в курсе происходящего с теми, кому он оказывал помощь, рассказала ТАСС заместитель директора ГАСО Ирина Иванова. Он живо интересовался их судьбой и старался помочь. В архиве имеется документ, в котором говорится, что Анатолий пожертвовал более 600 тыс. рублей на благотворительность в период Крымской войны.
"Благотворительность для Демидовых не была отдельной деятельностью, она в равной мере сопутствовала всем остальным их действиям. Это шло непрерывно: возьмите любую тему, в ней тоже красной нитью пройдет благотворительность", — рассказала Ирина Иванова.
Благотворительность как духовная потребность
"В XVIII веке благотворительность как некий значимый сегмент общественной жизни, пожалуй, еще зарождалась", — говорит заместитель директора Демидовского института, историк Николай Павловский. На ее становление повлияли и социально-экономические преобразования, и духовные основы жизни людей, стержнем которых была религиозность. "В этом плане особенностью России стала ее принадлежность к православию с его этикой, ориентированной на приоритет общественных идеалов и нравственных ценностей над материальными", — говорит историк.
Павловский приводит пример из истории рода Демидовых. В 1727 году Авдотья Федотовна, вдова бывшего тульского кузнеца Никиты Демидова, стоявшего у истоков зарождения крупной металлургии России и заслужившего этим дворянский титул, в своем завещании сыну Акинфию давала наказ — раздать все ее движимое имущество нищим по церквям и на строительство храмов, а кроме того жертвовать "в поминовение муже моем и по мне по вся годы... оставя скупость и не жалея не токмо оставшагося моего, но и собственного своего имения. И души наши поминовением строить..."
"Здесь мы видим, что, помимо распоряжения личным имуществом, мать дает сыну особый наказ — чтобы он на протяжении своей жизни продолжал жертвовать, не жалея и собственное "имение". А такой наказ является актом передачи сыну уже не юридического, а нравственного обязательства. Необходимо подчеркнуть, что нравственная позиция, согласно которой человек, имеющий достаток, обязан делиться им с окружающими, безусловно, была присуща Авдотье Федотовне на протяжении всей ее жизни. И именно в такой среде рос ее сын Акинфий, на этих устоях формировалось его мировоззрение. Поэтому мать уверена, давая наказ, что сын исполнит его и этим будет "строить" не только души родителей, но и свою собственную", — сказал Павловский.
Дюнан и Красный Крест
Швейцарский предприниматель и общественный деятель Жан Анри Дюнан (1828–1910) был организатором оказания помощи раненым в битве при Сольферино — крупнейшем сражении австро-итало-французской войны 1859 года. В 1863 году по его инициативе был создан Международный комитет по оказанию помощи раненым, который в 1880 году был переименован в Международный комитет Красного Креста (МККК). Целью организации стало предоставление помощи и защиты пострадавшим от вооруженных конфликтов и других насильственных действий.
По данным за 2017 год (данные за 2018-й не опубликованы), благодаря МККК более 13 млн человек в мире получили гуманитарную помощь. В течение года МККК оказал поддержку 370 больницам, при его содействии было проведено 136 тыс. операций. Сотрудники МККК посетили более 940 тыс. заключенных в местах лишения свободы.
Виктория Ивонина