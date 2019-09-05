"Зло неизлечимо". Как промышленник Демидов участвовал в создании Красного Креста

5 сентября — Международный день благотворительности, а 10 сентября в Екатеринбурге откроется международная выставка "Демидовы в Европе". На ней будут представлены письма Анатолия Демидова, который в середине XIX века управлял фамильными заводами, Анри Дюнану, основателю Общества Красного Креста. Представители знаменитой промышленной династии Демидовых состояли в активной переписке с иностранными деятелями науки и искусства. В числе их корреспондентов были и французский философ Вольтер, и шведский ботаник Карл Линней. Три письма Анатолия Демидова к Анри Дюнану от осени 1863 года представители Государственного архива Свердловской области (ГАСО) привезли из Швейцарии. Эти послания показывают, что именно Демидов давал Дюнану советы и помог сформировать концепцию международного гуманитарного движения такой, какой мы ее знаем сегодня. "Изгнанники живут не только мыслями о хлебе" Первое из обнаруженных архивистами писем Дюнану Анатолий Демидов написал 29 сентября 1863 года. "Вы хорошо себе представляете, Месье, что зло неизлечимо. <…> Счастливец, каким я по сей день являюсь, Месье, присоединившись к Вашим взглядам, прошу Вас с этого момента разрешения предложить Вам новый необходимый способ помощи…" — пишет Демидов.

Описание Анатолий Демидов (слева) и основатель Общества Красного Креста Анри Дюнан © ГКУСО "Государственный архив Свердловской области", Becker & Bredel/ullstein bild via Getty Images

Он был одним из первых, кто задумался о помощи военнопленным и считал, что помогать нужно не только тем, кто напрямую пострадал от войны, — раненым в госпиталях, но и семьям погибших, сестрам милосердия; необходимо стараться вернуть тех, кто был взят в плен, и обеспечить им достойные условия.

На эту тему Документы рода Демидовых, собранные в архивах Европы, представят на выставке на Урале

"Когда твое государство воюет с другим государством, твоя задача, если ты не можешь сам встать в ряды воинов, содействовать, способствовать укреплению обороноспособности. И вот они что могли, тоже делали, поставляли на фронт оружие. А с другой стороны, война — это еще и зло, люди гибнут. Погибает какой-нибудь боец, унтер-офицер, а дома у него жена и дети маленькие — они ни в чем не виноваты. И вот Павел Демидов, брат Анатолия, учреждает демидовский капитал — 67 человек он таким образом содержал, этих несчастных женщин и детей. И вот они получали средства к существованию", — рассказывает историк Алексей Мосин. По его словам, Демидовы старались распространить свою благотворительную деятельность далеко за пределы России, пытались объяснить наличие у человека права "оказать милосердие как у себя в Отечестве, так и за его пределами". "Я хочу поговорить о военнопленных, — пишет Демидов Дюнану в другом письме. — Они отправлены в ссылку вдали от родины, в регионы, где все для них неизвестно: нравы, привычки, язык. Без сомнения, человечество и правительство сделали многое за последнее время для того, чтобы облегчить судьбу взятых в плен. Помощь, что обеспечивает их материальное существование, как правило, гуманна и достаточна, как и дух гостеприимства всех наций, принятие и сострадание к тем, кто предал свою армию. Но изгнанники, как и все люди на этой земле, живут не только мыслями о хлебе, образ своей страны и семьи преследуют их на земле, где все для них чуждо. Они испытывают необходимость в знаке, воспоминании, которые напомнят им о вещах, по которым они тоскуют". Из этого же письма становится понятно, что Дюнан сам просил совета опытного российского благотворителя.

Описание Русские военнопленные во время Крымской войны, 1855 год © DE AGOSTINI PICTURE LIBRARY/Getty Images

"Вы любезно просите меня, Месье, советов о лучшем способе представить публике вопрос, который я поставлю под Вашей почетной эгидой. Все, что я знаю, так это, что наиболее простыми способами, сосредоточенными в Вене, представленными в Париже и Константинополе усердными агентами, пропитанными христианским духом, я смог добиться успеха во время Крымской войны как для русских пленников на Западе, так и узников союзных армий на территории нашей Империи. Переписка с семьями, отправка денег, материальная помощь, сообщения о состоянии раненных и о смерти. То, что я сделал с двумя людьми, достойными похвалы и с помощью двух почтенных посланников нашей религии, Благочинных Парижа и Лондона, духовных утешителей", — пишет Демидов. В этом фрагменте промышленник говорит о работе своих торговых агентов, которые помогали ему в получении информации, организовывали доставку и обмен письмами военнопленных. Красная нить добра Демидов, имея хорошие связи как в России, так и в других странах, находил возможность получить списки военнопленных, наладить обмен с Францией, Турцией и другими странами, вовлеченными в Крымскую войну. В ГАСО собрано целое дело, посвященное этой его деятельности.

На эту тему Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в Крыму