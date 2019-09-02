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Северный Кавказ

Число участников форума "Дигория" может быть увеличено в последующие годы

В этом году участниками форума станут 150 молодых исследователей и практиков в возрасте от 17 до 35 лет

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Число участников форума молодых политологов "Дигория", который впервые пройдет в Северной Осетии с 15 по 21 сентября, в будущем может быть увеличено. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в понедельник сообщил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

"Мы всегда за то, чтобы любые начинания и инициативы, которые мы поддерживаем, но прежде всего инициативы ребят и общественных организаций, с которыми мы работаем, находили свое развитие. Поэтому если форум пройдет на высоком уровне - мы в этом не сомневаемся - и будет интересен прежде всего тем, кто там собрался, конечно, мы будем стараться расширять его и давать ему новые перспективы развития", - отметил глава Росмолодежи.

При этом он подчеркнул, что агентство расширило возрастной ценз мероприятия - его участниками станут 150 молодых исследователей и практиков в возрасте от 17 до 35 лет. "Мы сознательно пошли на изменение возрастной группы. Для нас важно не менторствовать, не напутствовать над ними, а просто создать возможности их поддержать", - добавил Бугаев.

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