Ученые констатировали изменения свойств почвы после гибели реликтовых самшитов

МАЙКОП, 10 сентября. /ТАСС/. Гибель реликтовых самшитов на юге страны, произошедшая из-за занесенной в Россию бабочки-вредителя - самшитовой огневки, привела к изменениям водно-физических свойств почв и другим неблагоприятным для экологии процессам. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

"Ученые Кавказского заповедника исследовали почву в Хостинской тисо-самшитовой роще. После гибели самшита из-за нашествия инвазивного вредителя - самшитовой огневки - там изменились водно-физические свойства почв, что, в свою очередь, влияет на другие процессы. В частности, растительность, которая служит источником органического вещества, а также регулирует влажность, освещенность местообитания и микроклимат территории", - сказали в пресс-службе заповедника.

Свойства почвы - основные факторы, влияющие на рост и развитие растительности, пояснили в пресс-службе. По данным ученых, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, когда самшит был в удовлетворительном состоянии, сейчас произошло снижение влажности почвы. Существенно изменился и ее структурно-агрегатный состав. "Анализ показал, что в настоящее время преобладают агрегаты более 10 мм и агрегаты размером 7-10 мм, что совершенно не характерно для данного типа почв, тогда как на предыдущем этапе обследования преобладали агрегаты размером от 3 до 7 мм, что соответствовало комковатой структуре", - уточнили в заповеднике.

"К каким последствиям могут привести выявленные изменения физических и химических свойств почв тисо-самшитовой рощи - дать однозначную оценку ученые пока не могут. Чтобы дать полный анализ изменений в уникальном природном объекте, требуются многолетние наблюдения. Мы продолжим работу", - добавили в пресс-службе заповедника.

В 2012 году на территории Большого Сочи впервые в России была выявлена самшитовая огневка Cydalima perspectalis, новый опасный инвазивный вид. В результате вредителем были полностью уничтожены самшитовые древостои в Хостинской тисо-самшитовой роще Кавказского заповедника.