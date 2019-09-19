Глава Хабаровского края посетит два пострадавших от паводка района

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал посетит два пострадавших после паводка района - Верхнебуреинский и Ульчский, обсудит с местными властями вопросы ликвидации последствий подтоплений. О предстоящих поездках Фургал сообщил журналистам.

"Я посетил все подтопленные районы, а в Комсомольске-на-Амуре я был четыре раза, ездил по деревням. Сейчас у меня в планах посещение Верхнебуреинского и Ульчского районов. Обсудим вопросы ликвидации последствий паводка, а также реконструкции линий электропередачи, котельных, строительства и реконструкции дорог, вопросы в сфере образования и здравоохранения. Комплексно подойдем", - сказал Фургал.

В Верхнебуреинском районе в начале августа вышедшая после дождей из берегов река Умальта смыла 12 мостов на единственной дороге, связывающей поселок Софийск, где проживает более 400 местных жителей, а также около 700 приезжих сотрудников артели "Ниман", с райцентром - Чегдомыном. Транспортное сообщение позднее восстановили по временной схеме. Как сообщил ТАСС глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, ремонт мостов уже завершается.

"Было повреждено два четырех- и шестипролетных моста и 10 двух- и трехпролетных. Несколько строили, большую часть восстанавливали. Затрачено на это было 30 млн рублей, работы завершатся в конце сентября", - сказал Маслов.

В Ульчском районе из-за разлива рек в настоящее время подтоплено 34 приусадебных участка в поселках Циммермановка, Быстринск, Дуди и селах Кольчем, Ухта и Софийск, вода вышла на 13 участков внутрипоселковых дорог в селах Кольчем, Тахта, Сусанино, Булава и ряда других. Уровень воды в Амуре поднимается.

Президент Владимир Путин 17 сентября на совещании, посвященном последствиям наводнения, раскритиковал чиновников за волокиту при решении проблем пострадавших, потребовал оперативно оказать людям необходимую поддержку.