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Еноты в трудной жизненной ситуации. Ростовская семья создала приют для зверей-хулиганов

Наталья Яценко
© Валерий Матыцин/ТАСC
"Парк енота" — проект семьи Яценко, проживающей на хуторе Мержаново Ростовской области. Наталья по профессии ландшафтный архитектор, Игорь — дендролог. Их участок располагается в живописном месте на высоком берегу Таганрогского залива. Удаленная работа позволяет им заниматься любимым делом: ухаживать за двенадцатью (пока) енотами

Наталья показывает исцарапанные руки.

"К еноту, как ко льву, нельзя спиной поворачиваться, — объясняет она. — Кинется. Не потому что он хочет тебя изуродовать, а потому что срабатывает инстинкт хищника. И из одного вольера нельзя в одной и той же одежде заходить в другой. Потому что запахи чужие. Он даже не понял, что свою любимую маму отцапал. Потом плакал, лизал раны. Но это инстинкт. Он среагировал на запах".

У Натальи и Игоря Яценко двое детей и целая колония животных на участке.

"Вопрос серьезный, — задумывается о количестве хвостатых Игорь. — Надо посчитать. 12 енотов, 10 собак, 16 или 17 котов. Коты — это субстанция непостоянная: они то приходят, то уходят".

Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

Все животные имеют паспорт и имя, которое было выбрано не случайно. Например, енот Джонни назван в честь актера Джонни Деппа за исключительную красоту.

У каждого зверя своя судьба. Кого-то выкупили на ферме предприятия по пошиву меховых изделий. Кого-то забрали с притравочной станции. Но чаще сюда попадают брошенные прежними хозяевами еноты.

"Это классический отказник. Люди рассказывают: гуляли в парке. Стоит на лавочке переноска. Заглянули — а там енотик. Переноску подняли — а под переноской еще и паспорт лежит. Одни выбросили в расчете, что кто-то подберет, а другие неравнодушные забрали, поняли, что не могут содержать — командировки, все такое, — и начали искать, куда пристроить", — рассказывает Наталья.

Чаще всего причина отказа от этих животных кроется в их интеллекте. Еноты открывают любой замок, портят мебель, разбирают и ломают технику. Кроме того, эти животные обладают непредсказуемым характером.

"Отдали енота. Он жил с девушкой, с маленького возраста. Все было хорошо. У девушки появился молодой человек. А они (еноты — прим. ТАСС) очень ревнивые и эгоистичные. Он покусал его так, что встал вопрос: либо енот, либо человек. Енот поехал в приют", — объясняет Наталья.

© ТАСС/Reuters

Как раз во время нашего разговора Игорю в социальных сетях поступает просьба забрать очередное животное.

"Это большой проект на следующие 50 лет. И это не работа, а образ жизни. И все упирается в любовь. Если любишь — то это легко, если не любишь — то лучше это вообще не затевать", — говорит Наталья.

Про любовь и деньги

"Когда дочь была маленькая, мы поехали на Кавказ. В палатке как туристы жили. Мы остались в палатке одни. И ночью я с трехлетним ребенком слышу грохот. Я подумала — бандиты пришли. А пришли мама-енот и пять малышей. И по кастрюлям — тарарам. Такой джазовый концерт мне устроили. От полнолуния было видно мордочки. Ну такое бывает — любовь с первого взгляда. Я настолько была ими очарована. И это растянулось на 30 лет", — рассказывает Наталья.

Год назад Яценко решили завести одного енота. Поехали в "Дом енота" под Москвой, которым заведует Наталья Каледина. Прошли недельное обучение и вернулись домой с тремя зверьками.

Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

"Пожили с этими тремя — поняли, что наши. Поняли, что действительно в них влюблены. Но не просто так. Это же моя была задумка, страсть и все такое. А когда повзаимодействовали мои мужчины — муж и сын тоже в них влюбились", — говорит Наталья.

Так появился проект "Парк енота". У него несколько задач, но в первую очередь Яценко создают центр для этих животных, попавших в трудную жизненную ситуацию.

"Это когда с ними поигрались и потом пытаются куда-нибудь пристроить, в лучшем случае. Или просто выбрасывают. Одомашненные звери не могут вернуться в дикую природу. Они там не выживут", — объясняет Игорь.

На своем участке Яценко планируют построить дома-вольеры для животных среди деревьев.

"Мы купили эту территорию, чтобы построить демонстрационный ландшафтный парк. Всегда жили с кошками и собаками. Теперь еще появились и еноты. И парк приобрел законченную мысль — что кроме растений тут будет "Парк енота", потому что тут уже живут 12 енотов", — говорит Игорь.

Сейчас любой может прийти в парк и пообщаться с ручными животными. Но это не контактный зоопарк, подчеркивают Наталья и Игорь. Привычки и нужды животных тут важнее прихотей посетителей.

Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

"Они живут по своим биологическим раскладам. Если они спят, мы выгонять их не будем. Всё за ними, а не за посетителями. И поэтому к нам приезжают только те, кто безумно их любит и хочет помочь. У нас не зоопарк", — говорят Яценко.

За экскурсии и общение с енотами денег здесь не берут. Но финансовую помощь можно оказать в любом размере. Кроме того, парку можно подарить корм для животных и любые строительные материалы.

Содержание енота обходится дорого. Только на корм в первые четыре месяца жизни одного зверька уходит 30 тысяч рублей.

"Когда настоящий питомник говорит, что енотик стоит 50 тысяч, — это нормально. И это ручной енот, которого и отдадут тебе. А то, что вот это в интернете, — это дикаши, браконьеры. Енот не может стоить меньше 30 тысяч. От 30 до 50. Если меньше — то точно будут проблемы", — объясняет Наталья.

"Все упирается в банальное слово "любовь", — повторяет она. — Не любишь — не заводи. Никаких ни сил, ни нервов не хватит. Это надо так сильно любить и хотеть с ними жить. Жить про них — потому что это кайф. А обаятельная морда оказывает им плохую услугу".

Анастасия Кондюкова

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