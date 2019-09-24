Еноты в трудной жизненной ситуации. Ростовская семья создала приют для зверей-хулиганов

"Парк енота" — проект семьи Яценко, проживающей на хуторе Мержаново Ростовской области. Наталья по профессии ландшафтный архитектор, Игорь — дендролог. Их участок располагается в живописном месте на высоком берегу Таганрогского залива. Удаленная работа позволяет им заниматься любимым делом: ухаживать за двенадцатью (пока) енотами

Наталья показывает исцарапанные руки. "К еноту, как ко льву, нельзя спиной поворачиваться, — объясняет она. — Кинется. Не потому что он хочет тебя изуродовать, а потому что срабатывает инстинкт хищника. И из одного вольера нельзя в одной и той же одежде заходить в другой. Потому что запахи чужие. Он даже не понял, что свою любимую маму отцапал. Потом плакал, лизал раны. Но это инстинкт. Он среагировал на запах". У Натальи и Игоря Яценко двое детей и целая колония животных на участке. "Вопрос серьезный, — задумывается о количестве хвостатых Игорь. — Надо посчитать. 12 енотов, 10 собак, 16 или 17 котов. Коты — это субстанция непостоянная: они то приходят, то уходят".

Все животные имеют паспорт и имя, которое было выбрано не случайно. Например, енот Джонни назван в честь актера Джонни Деппа за исключительную красоту. У каждого зверя своя судьба. Кого-то выкупили на ферме предприятия по пошиву меховых изделий. Кого-то забрали с притравочной станции. Но чаще сюда попадают брошенные прежними хозяевами еноты. "Это классический отказник. Люди рассказывают: гуляли в парке. Стоит на лавочке переноска. Заглянули — а там енотик. Переноску подняли — а под переноской еще и паспорт лежит. Одни выбросили в расчете, что кто-то подберет, а другие неравнодушные забрали, поняли, что не могут содержать — командировки, все такое, — и начали искать, куда пристроить", — рассказывает Наталья. Чаще всего причина отказа от этих животных кроется в их интеллекте. Еноты открывают любой замок, портят мебель, разбирают и ломают технику. Кроме того, эти животные обладают непредсказуемым характером. "Отдали енота. Он жил с девушкой, с маленького возраста. Все было хорошо. У девушки появился молодой человек. А они (еноты — прим. ТАСС) очень ревнивые и эгоистичные. Он покусал его так, что встал вопрос: либо енот, либо человек. Енот поехал в приют", — объясняет Наталья.

Как раз во время нашего разговора Игорю в социальных сетях поступает просьба забрать очередное животное. "Это большой проект на следующие 50 лет. И это не работа, а образ жизни. И все упирается в любовь. Если любишь — то это легко, если не любишь — то лучше это вообще не затевать", — говорит Наталья. Про любовь и деньги "Когда дочь была маленькая, мы поехали на Кавказ. В палатке как туристы жили. Мы остались в палатке одни. И ночью я с трехлетним ребенком слышу грохот. Я подумала — бандиты пришли. А пришли мама-енот и пять малышей. И по кастрюлям — тарарам. Такой джазовый концерт мне устроили. От полнолуния было видно мордочки. Ну такое бывает — любовь с первого взгляда. Я настолько была ими очарована. И это растянулось на 30 лет", — рассказывает Наталья. Год назад Яценко решили завести одного енота. Поехали в "Дом енота" под Москвой, которым заведует Наталья Каледина. Прошли недельное обучение и вернулись домой с тремя зверьками.

"Пожили с этими тремя — поняли, что наши. Поняли, что действительно в них влюблены. Но не просто так. Это же моя была задумка, страсть и все такое. А когда повзаимодействовали мои мужчины — муж и сын тоже в них влюбились", — говорит Наталья. Так появился проект "Парк енота". У него несколько задач, но в первую очередь Яценко создают центр для этих животных, попавших в трудную жизненную ситуацию. "Это когда с ними поигрались и потом пытаются куда-нибудь пристроить, в лучшем случае. Или просто выбрасывают. Одомашненные звери не могут вернуться в дикую природу. Они там не выживут", — объясняет Игорь. На своем участке Яценко планируют построить дома-вольеры для животных среди деревьев. "Мы купили эту территорию, чтобы построить демонстрационный ландшафтный парк. Всегда жили с кошками и собаками. Теперь еще появились и еноты. И парк приобрел законченную мысль — что кроме растений тут будет "Парк енота", потому что тут уже живут 12 енотов", — говорит Игорь. Сейчас любой может прийти в парк и пообщаться с ручными животными. Но это не контактный зоопарк, подчеркивают Наталья и Игорь. Привычки и нужды животных тут важнее прихотей посетителей.