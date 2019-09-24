Еноты в трудной жизненной ситуации. Ростовская семья создала приют для зверей-хулиганов

Наталья показывает исцарапанные руки.
"К еноту, как ко льву, нельзя спиной поворачиваться, — объясняет она. — Кинется. Не потому что он хочет тебя изуродовать, а потому что срабатывает инстинкт хищника. И из одного вольера нельзя в одной и той же одежде заходить в другой. Потому что запахи чужие. Он даже не понял, что свою любимую маму отцапал. Потом плакал, лизал раны. Но это инстинкт. Он среагировал на запах".
У Натальи и Игоря Яценко двое детей и целая колония животных на участке.
"Вопрос серьезный, — задумывается о количестве хвостатых Игорь. — Надо посчитать. 12 енотов, 10 собак, 16 или 17 котов. Коты — это субстанция непостоянная: они то приходят, то уходят".
Все животные имеют паспорт и имя, которое было выбрано не случайно. Например, енот Джонни назван в честь актера Джонни Деппа за исключительную красоту.
У каждого зверя своя судьба. Кого-то выкупили на ферме предприятия по пошиву меховых изделий. Кого-то забрали с притравочной станции. Но чаще сюда попадают брошенные прежними хозяевами еноты.
"Это классический отказник. Люди рассказывают: гуляли в парке. Стоит на лавочке переноска. Заглянули — а там енотик. Переноску подняли — а под переноской еще и паспорт лежит. Одни выбросили в расчете, что кто-то подберет, а другие неравнодушные забрали, поняли, что не могут содержать — командировки, все такое, — и начали искать, куда пристроить", — рассказывает Наталья.
Чаще всего причина отказа от этих животных кроется в их интеллекте. Еноты открывают любой замок, портят мебель, разбирают и ломают технику. Кроме того, эти животные обладают непредсказуемым характером.
"Отдали енота. Он жил с девушкой, с маленького возраста. Все было хорошо. У девушки появился молодой человек. А они (еноты — прим. ТАСС) очень ревнивые и эгоистичные. Он покусал его так, что встал вопрос: либо енот, либо человек. Енот поехал в приют", — объясняет Наталья.
Как раз во время нашего разговора Игорю в социальных сетях поступает просьба забрать очередное животное.
"Это большой проект на следующие 50 лет. И это не работа, а образ жизни. И все упирается в любовь. Если любишь — то это легко, если не любишь — то лучше это вообще не затевать", — говорит Наталья.
Про любовь и деньги
"Когда дочь была маленькая, мы поехали на Кавказ. В палатке как туристы жили. Мы остались в палатке одни. И ночью я с трехлетним ребенком слышу грохот. Я подумала — бандиты пришли. А пришли мама-енот и пять малышей. И по кастрюлям — тарарам. Такой джазовый концерт мне устроили. От полнолуния было видно мордочки. Ну такое бывает — любовь с первого взгляда. Я настолько была ими очарована. И это растянулось на 30 лет", — рассказывает Наталья.
Год назад Яценко решили завести одного енота. Поехали в "Дом енота" под Москвой, которым заведует Наталья Каледина. Прошли недельное обучение и вернулись домой с тремя зверьками.
"Пожили с этими тремя — поняли, что наши. Поняли, что действительно в них влюблены. Но не просто так. Это же моя была задумка, страсть и все такое. А когда повзаимодействовали мои мужчины — муж и сын тоже в них влюбились", — говорит Наталья.
Так появился проект "Парк енота". У него несколько задач, но в первую очередь Яценко создают центр для этих животных, попавших в трудную жизненную ситуацию.
"Это когда с ними поигрались и потом пытаются куда-нибудь пристроить, в лучшем случае. Или просто выбрасывают. Одомашненные звери не могут вернуться в дикую природу. Они там не выживут", — объясняет Игорь.
На своем участке Яценко планируют построить дома-вольеры для животных среди деревьев.
"Мы купили эту территорию, чтобы построить демонстрационный ландшафтный парк. Всегда жили с кошками и собаками. Теперь еще появились и еноты. И парк приобрел законченную мысль — что кроме растений тут будет "Парк енота", потому что тут уже живут 12 енотов", — говорит Игорь.
Сейчас любой может прийти в парк и пообщаться с ручными животными. Но это не контактный зоопарк, подчеркивают Наталья и Игорь. Привычки и нужды животных тут важнее прихотей посетителей.
"Они живут по своим биологическим раскладам. Если они спят, мы выгонять их не будем. Всё за ними, а не за посетителями. И поэтому к нам приезжают только те, кто безумно их любит и хочет помочь. У нас не зоопарк", — говорят Яценко.
За экскурсии и общение с енотами денег здесь не берут. Но финансовую помощь можно оказать в любом размере. Кроме того, парку можно подарить корм для животных и любые строительные материалы.
Содержание енота обходится дорого. Только на корм в первые четыре месяца жизни одного зверька уходит 30 тысяч рублей.
"Когда настоящий питомник говорит, что енотик стоит 50 тысяч, — это нормально. И это ручной енот, которого и отдадут тебе. А то, что вот это в интернете, — это дикаши, браконьеры. Енот не может стоить меньше 30 тысяч. От 30 до 50. Если меньше — то точно будут проблемы", — объясняет Наталья.
"Все упирается в банальное слово "любовь", — повторяет она. — Не любишь — не заводи. Никаких ни сил, ни нервов не хватит. Это надо так сильно любить и хотеть с ними жить. Жить про них — потому что это кайф. А обаятельная морда оказывает им плохую услугу".
Анастасия Кондюкова