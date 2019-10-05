В Саратовской области уволили главврача, перевозившего пациентов в машине с овощами

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Главный врач Дергачевской районной больницы, пациенты которой доставлялись на необходимые процедуры в автомобиле, также перевозившем овощи, уволен. Об этом сообщили ТАСС в субботу в региональном минздраве.

"Увольнение главврача подтверждаем", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Дергачевском районе Саратовской области инвалидов первой группы на необходимые процедуры перевозят на автомобилях, в котором также находятся картонные коробки с овощами. Видео такой перевозки было опубликовано в соцсетях.

"Такое отношение к жителям, тем более тем, кому мы обязаны оказать помощь, недопустимо. Отдайте свою персональную машину, если у вас нет других возможностей доставить их в Энгельс или в Саратов для оказания медицинских услуг. Это будет правильно, а когда у нас граждане, жители с Дергачей добираются на таких попутках вместе с овощами и коробками, это говорит о том, что совесть потеряли. Надеюсь, тот, кто отвечает за эти вопросы, сделает все возможное, чтобы подобное не повторялось", - сказал спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин.