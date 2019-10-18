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Задержанные в аэропорту Симферополя рейсы вылетели в пункты назначения

Причиной задержек стал туман, сейчас он рассеялся

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Туман, ставший причиной задержки утром в пятницу восьми рейсов на прилет и вылет в аэропорту Симферополя, рассеялся. Все самолеты отправились в пункты назначения, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Все рейсы, отправление которых ранее задерживалось по погодным условиям, вылетели из международного аэропорта Симферополь в пункты назначения", - уточнили в пресс-службе.

В аэропорту ранее в пятницу сообщили, что задержки рейсов в связи с погодными условиями составляют от одного до нескольких часов. Авиакомпании предоставили пассажирам все услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

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