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Психологи окажут помощь подросткам, участвовавшим в уличных кулачных боях на Сахалине

Предполагается, что в них участвовало около 160 человек

ТАСС, 31 октября. Бригаду педагогов-психологов направили в Оху Сахалинской области для оказания психологической помощи подросткам, принимавшим участие в уличных боях. Об этом в четверг сообщила корреспонденту ТАСС ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона Елена Плохова.

Прокуратура начала проверку после публикации в социальных сетях информации об организации уличных кулачных боев между подростками в Охе. По данным местных СМИ, в боях принимали участие не менее 160 молодых людей.

"Министерство образования Сахалинской области сейчас формирует бригаду педагогов-психологов, способных оказать содействие и классным руководителям ребят, и самим ребятам", - сказала она.

Плохова уточнила, что, по предварительным данным, в боях участвовали дети из нескольких школ города.

"Мы не можем даже сделать вывод, что в какой -то школе совсем не ведется воспитательная работа или еще что-то. Подростки нашли нишу занятости и интересов для себя, к сожалению, противоправного характера. Это очень тревожный фактор: он говорит о том, что служба системы профилактики несколько запаздывает", - добавила Плохова.

Теги
РоссияСахалинская область
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