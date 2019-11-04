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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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Начало последней операции по выпуску белух в открытое море запланировано на вторник

Ученые и ветеринары осмотрели подготовленные для белух ванны на научных судах

ТАСС, 4 ноября. Начало операции по доставке и выпуску в открытое море всех 50 белух, оставшихся в бухте Средняя в Приморском крае, запланировано на вторник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

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"Сегодня в бухте Средняя завершилась подготовка к операции по выпуску белух в дикую природу. Ожидается, что погрузка начнется завтра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проведены работы по испытанию погрузочного оборудования, а ученые ВНИРО совместно с ветеринарами и тренерами осмотрели подготовленные для белух ванны на научных судах.

Перед транспортировкой ветеринары проведут итоговый осмотр животных, уточняет пресс-служба.

Консилиум ученых ВНИРО 24 октября принял решение выпустить всех оставшихся 50 белух в бухте Успения, в районе Лазовского государственного природного заповедника в Приморском крае.

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов. В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска по группам в естественную среду обитания.

Теги
РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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