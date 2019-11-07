Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кисловодске до конца года построят 14 спортивных площадок

Объекты возводятся по госпрограмме развития Северо-Кавказского федерального округа

ПЯТИГОРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Теннисные корты и спортивные площадки построят в Кисловодске Ставропольского края и близлежащих поселках до конца 2019 года, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"В городе-курорте ведется строительство теннисных кортов, пришкольных спортивных площадок, многофункциональных площадок. До конца года в Кисловодске появится 14 мест для занятий спортом под открытым небом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, объекты возводятся по госпрограмме развития Северо-Кавказского федерального округа, в которую включена подпрограмма "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод".

"Сегодня в Кисловодске уделяют большое внимание развитию физической культуры и спорта. И это неудивительно, ведь климатические и погодные условия позволяют заниматься спортом почти круглый год. Новыми многофункциональными площадками обзавелись поселки: Нарзанный и Белореченский. И еще в пяти общеобразовательных школах города также появляются подобные площадки для игр в футбол и баскетбол", - приводятся в сообщении слова начальника управления по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска Татьяны Калашниковой.

Она отметила, что в прошлом году впервые за 20 лет в Кисловодске построили спортплощадку на пришкольной территории. Объект появился в лицее № 8 в рамках программы "Газпром-детям". В городе-курорте также строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Строительство ФОК и многофункциональных спортивных площадок, по мнению экспертов, повысит уровень единой пропускной способности городских спортивных объектов с 16 до 21,5% по нацпроекту "Демография".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября
Из Москвы и Петербурга на полуостров будут следовать именные составы "Таврия"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС