В Кисловодске до конца года построят 14 спортивных площадок

ПЯТИГОРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Теннисные корты и спортивные площадки построят в Кисловодске Ставропольского края и близлежащих поселках до конца 2019 года, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"В городе-курорте ведется строительство теннисных кортов, пришкольных спортивных площадок, многофункциональных площадок. До конца года в Кисловодске появится 14 мест для занятий спортом под открытым небом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, объекты возводятся по госпрограмме развития Северо-Кавказского федерального округа, в которую включена подпрограмма "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод".

"Сегодня в Кисловодске уделяют большое внимание развитию физической культуры и спорта. И это неудивительно, ведь климатические и погодные условия позволяют заниматься спортом почти круглый год. Новыми многофункциональными площадками обзавелись поселки: Нарзанный и Белореченский. И еще в пяти общеобразовательных школах города также появляются подобные площадки для игр в футбол и баскетбол", - приводятся в сообщении слова начальника управления по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска Татьяны Калашниковой.

Она отметила, что в прошлом году впервые за 20 лет в Кисловодске построили спортплощадку на пришкольной территории. Объект появился в лицее № 8 в рамках программы "Газпром-детям". В городе-курорте также строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Строительство ФОК и многофункциональных спортивных площадок, по мнению экспертов, повысит уровень единой пропускной способности городских спортивных объектов с 16 до 21,5% по нацпроекту "Демография".