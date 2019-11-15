Охраняющее колледж в Благовещенске ЧОП работало и на других объектах

ХАБАРОВСК, 15 ноября. /ТАСС/. Частное охранное предприятие (ЧОП) "Сириус-А", обеспечивающее безопасность студентов Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где 14 ноября студент открыл огонь по своим сверстникам, работало и в других бюджетных учреждениях города. Об этом ТАСС сообщила мэр Благовещенска Валентина Калита.

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"Этот ЧОП охраняет другие бюджетные учреждения города", - сказал Калита.

Решение о расторжении контракта с предприятием не принималось.

"Не могу пока сказать, будет ли расторгнут контракт, сейчас проводятся проверки с ним, прокуратура занимается", - сказала Калита.

Глава города сообщила, что в четверг проверили все школы на безопасность пребывания в них детей.

"Что касается общеобразовательных учреждений (школ), все проверили. Наличие рамок, тревожных кнопок, видеонаблюдения и так далее. Эту ревизию провели, инвентаризацию. Все на месте, все работает, только по одному учреждению работы завершаются", - сказала Калита.

Она добавила, что работа по проверке наличия разрешений у охранников еще ведется.