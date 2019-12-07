Косопузый Новый год. В Рязани открывается новогодняя столица — 2020

"Культмассовый работник" Забава Путятишна, физрук Евпатий и десерт калинник от Авдотьи Рязаночки — с кем познакомиться, что посмотреть и попробовать в этом городе в ближайший месяц

Вообще-то, народным символом Рязани считаются грибы с глазами, но для новогодней столицы, статус которой получил этот древний город, они не по сезону. А потому авторы проекта решили в ходе праздника рассказать всей стране о других исконных героях Рязанской земли — Забаве Путятишне, Евпатии Коловрате, Авдотье Рязаночке и Рязанском Косопузе — и сделать их главными сказочными персонажами праздника. У каждого из них своя легенда, и каждый символизирует тематические направления новогодней столицы, в которую всем, кто верит в Деда Мороза, обязательно надо попасть с 7 декабря по 7 января. Знакомиться с ними отправилась корреспондент ТАСС. Косопузом быть не обидно На первый взгляд может показаться, что слово "косопуз" звучит обидно, однако еще несколько веков назад так в целом стали называть местных умельцев, а саму Рязань — косопузой.

"Название "косопуза" идет от того, что Рязань исторически окружали леса, было много искусных плотников, они ходили на заработки в другие княжества, другие регионы и носили всегда мужскую рубашку, подпоясанную кушаком, за который затыкали топор. Под тяжестью инструмента кушак отвисал, и получалось, что живот становился перекошен. Отсюда и пошел рязанский косопуз. То есть, по сути, это искусный ремесленник, плотник", — рассказала ТАСС краевед, старший научный сотрудник Рязанского музея путешественников Елена Сагирова. В дни, пока Рязань будет новогодней столицей, она в качестве волонтера встречает гостей города в праздничном визит-центре и рассказывает им старинные легенды. Сегодня преемниками косопузов можно считать всех рязанских ремесленников — не случайно организаторы "Новогодней столицы" выбрали этого героя в качестве одного из четырех сказочных персонажей праздника. Рязанскому Косопузу отвели роль покровителя ремесел. Герой будет помогать всем, кто захочет сделать что-то своими руками на память или приобрести сувенир близкому другу. Для того чтобы почувствовать себя умельцем, отведена целая площадка — резиденция Косопуза. Ею стала гостиничная гордость Рязанской области — комплекс "В некотором царстве", построенный в рамках ФЦП развития внутреннего и въездного туризма. Здесь работает целый город мастеров. По заснеженным улицам идем мимо красочных домиков на стук наковальни — харизматичный кузнец Виталий Васильев работает хоть и не топором, а славится здесь главным мастером-косопузом.

Описание Виталий Васильев © Анна Устинова/ТАСС

"Я здесь самый крутой и главный красавчик!" — хвалится кузнец. "Конечно, я потомок косопузов, ведь и топоры им ковали кузнецы. А всех гостей новогодней столицы запросто научу делать необычные подарки. Вот хотя бы семейные "солнышки" выковать, это оберег для укрепления брака. У тех, кто их сделает, рождаются дети. Несколько десятков таких семей знаю, кому мои "солнышки" помогли семью увеличить", — то ли в шутку, то ли всерьез говорит мастер. За стенкой умелец Сергей Корнеев складывает из стеклянных осколков витражные фигурки. Сложилась мозаика — и получилась искрящаяся мышка, символ будущего года. Ангелы, снежинки, цветы — все это будет рождаться в дни праздника в руках гостей Рязани. Помимо стекла Сергей работает с деревом — истинный косопуз. В его руках рождаются и сказочные домики, и лошадки, и конечно, грибы с глазами.

Описание Сергей Корнеев © Анна Устинова/ТАСС

"Когда меня называют косопузом — это очень приятно, чувствуешь связь с традициями", — признается Сергей. Здесь же на счастье все фотографируются с совсем недавно установленной скульптурой косопуза — пузатого мужичка в картузе и лаптях. Делу время — потехе час, пора ехать в гости к Забаве. В Рязань Забавы ради В общих чертах о Забаве Путятишне сегодня знают даже дети, ее история рассказывается в мультфильме о трех богатырях. А на рязанском празднике нашлось ей место потому, что спасший красавицу от Змея Горыныча витязь Добрыня Никитич, по легенде, был сыном рязанского воеводы — в Шиловском районе каждый год богатыря вспоминают на одноименном празднике. Забаве в новогодней столице поручено быть "культмассовым работником", и ее резиденция, расположенная в нескольких километрах от дома Косопуза, действительно позволяет оторваться на полную катушку. Поселили Забаву за городом — в развлекательном комплексе "Окская жемчужина", куда многие рязанцы ездят кататься на аттракционах и в аквапарк. А 2 января все самые любимые русские потехи с ходулями, городками, балалайками, танцорами и певцами развернутся здесь на фестивале "Забавушка". Свою резиденцию Забава сделала местом притяжения, украсив работами рязанских мастериц Татьяны Кириллиной и Маргариты Цыганковой, которые не раз побеждали в международных конкурсах лоскутного шитья. Своих гостей Забава будет встречать в традиционных рязанских костюмах, которые считаются самыми нарядными в Центральной России. Еще княжна готова рассказать о старинных рецептах и приметах.

Описание В резиденции Забавы © Загородный курорт "Окская Жемчужина"

"Своих гостей я научу делать рязанский пряник, который пекли из трех видов муки и шести видов пряностей. По обычаю печатные пряники подавали в конце трапезы, давая понять гостям, что пора расходиться. Знаю я еще много обычаев, скучно не будет никому", — зазывает Забава. Но на самом деле для того, чтобы развлечься в новогодней столице, можно остаться в самой Рязани. В дни праздника в центре города пройдут десятки мероприятий. Прямо на открытом воздухе — театральный капустник, городской корпоратив, фестиваль огня и света. Меломанов ждут фестиваль джаза и концерт лауреатов I Международного фортепианного конкурса русской музыки. Физрук Евпатий Еще один рязанский герой — Евпатий Коловрат — упоминается в "Повести о разорении Рязани Батыем", написанной в XVI веке. "Как известно, в 1237 году Батый напал на Рязань и практически уничтожил город. Рязанский воевода Евпатий — знатный боярин, который, когда пришла молва о приближении полчищ татаро-монгольского ига, с небольшим отрядом отправился в Чернигов для того, чтобы просить помощи, но ни одно княжество не откликнулось на зов, и дружина вернулась к развалинам города", — рассказывает Елена Сагирова.

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Отряд Евпатия догнал противника, в несколько раз превосходящего по силе рязанцев. Воины напали на ордынцев и отчаянно боролись. Евпатий был сражен из камнеметного орудия, однако хан был так впечатлен мужеством и отвагой князя, что позволил с почестями похоронить врага. Евпатий в дни новогодней столицы получил условную должность физрука. Проявить силу и удаль в новогодней столице можно будет буквально на каждом углу. Одна из самых необычных площадок — искусственный каток с елкой посередине, который заливали те же специалисты, что и коробку на Красной площади в Москве. Зимний "День ВДВ" с показательными выступлениями десантников и Новоолимпийские игры соберут любителей активного образа жизни 2 января. Будут и другие спортивные мероприятия, но, пожалуй, самым ярким обещает стать фестиваль музыки и спорта "Катай, Рязань", запланированный при поддержке Ростуризма на 14 декабря. На установленной на площади Ленина площадке команда сильнейших международных сноуборд-атлетов будет соревноваться в популярной дисциплине джиббинг и показывать зрелищные трюки на рейлах и элементах городской среды. Кульминацией праздника станут выступления местных групп, а хедлайнером вечера станет рэп-исполнитель ST (Александр Степанов). Калинник от Авдотьи Не так широко известна в России, но не менее почитаема на родине Авдотья Рязаночка, чья история также связана с периодом нашествия татаро-монгольских войск. "Она была простой портнихой. В 1237 году, когда Батый напал на Старую Рязань и сжег ее, Авдотья покупала ткань на ярмарке в Муроме. Вернувшись домой, она не нашла в сожженном городе своих родных и пошла искать их в плену. Около года женщина добиралась до лагеря пленных. Хан сказал, что у него нет времени искать ее родных, и дал ей срок, пока не завянет сорванный в саду цветок", — рассказывает Елена Сагирова.

Авдотья сорвала невзрачный желтый цветок, который не увядал неделю. Этого времени хватило, чтобы отыскать близких. Однако хан разрешил забрать на свободу только одного из родных. Авдотья стала вслух рассуждать, что женщина она еще молодая и сможет найти себе и нового мужа, и родить ребенка, а другого брата у нее уже не будет. Накануне хан потерял в бою любимого младшего брата, и эти слова довели его до слез. "Раз ты такая мудрая и храбрая, забирай всех рязанцев", — сказал хан Авдотье. Так жители Рязани вернулись восстанавливать город. А цветок, спасший их, назвали бессмертником. В новогодней столице Авдотью Рязаночку наделили ролью гостеприимной хозяйки. Именно под ее покровительством в Рязани пройдут гастрономические фестивали "Пирожок" и "Глинтфест". Вкусом праздника станет десерт калинник — кулинарный бренд новогодней столицы. Местные кулинары разработали его после нескольких экспедиций в поисках забытых интересных рецептов. Для приготовления десерта используют несколько видов муки и калиновый сироп. Рязань ждет в гости Акцент на местный колорит уже дал рязанским отелям почти стопроцентную загрузку в дни новогодних каникул. Отельеры фиксируют повышенный спрос и в декабре. "Мы ставили себе задачу учесть все туристические предпочтения — праздник рассчитан на семьи с детьми, на молодежные пары, компании друзей. Каждый найдет в программе новогодней столицы именно такие праздники, которые подойдут именно ему. Те, кто любит спорт, пойдут на спортивные мероприятия, те, кто захочет послушать фортепиано, пойдут на концерт виртуозов. Гурманы оценят гастрономические фестивали. Те, кто любит фейерверки, посмотрят фестиваль огня и света", — сказала ТАСС руководитель проектного офиса "Рязань — Новогодняя столица России 2020", замначальника городского управления культуры Марина Лушина.