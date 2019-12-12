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В новогодние праздники курорты КЧР посетит 130 тыс. человек

Горнолыжный сезон на курортах откроют 20 декабря

ЧЕРКЕССК, 12 декабря. /ТАСС/. Курорты Карачаево-Черкесии готовятся принять 130 тыс. человек в период с 1 по 10 января 2020 года, сообщил в интервью ТАСС министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Анзор Эркенов.

"Ожидаем, что на новогодние праздники максимальное число туристов в день на каждом из двух курортов составит 12 тыс. человек. А всего в новогодние каникулы с 1 по 10 января 2020 года всесезонный туристско-рекреационный комплекс (ВТРК) "Архыз" посетит более 50 тыс. человек, ВТРК "Домбай" - 25 тыс. туристов и 55 тыс. экскурсантов", - сказал министр.

Он добавил, что в текущем году горнолыжный сезон на курортах будет открыт 20 декабря. Для размещения гостей на ВТРК "Теберда-Домбай" готово 5,5 тыс. койко-мест, на "Архызе" вместе с "Романтиком" - 4,5 тыс. койко-мест. В 2018 году в поселке Домбай министерство туризма региона совместно с Ростуризмом в рамках инвестпроекта "Создание туристско-рекреационного кластера "Эко-курорт Кавминводы" завершили мероприятия по созданию первой очереди субкластера "Русская Поляна".

"Курорт популярен и летом - в теплое время года все гостиницы Домбая заняты гостями, занимающимися активными видами туризма (горно-пешеходный по туристским маршрутам, альпинизм, маутинбайк). В дальнейшем на Домбае предполагается строительство новой канатной дороги на горе Мусса-Ачитара в рамках развития того же туристско-рекреационного кластера "Эко-курорт Кавминводы" (вторая очередь субкластера "Русская Поляна")", - добавил Эркенов.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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