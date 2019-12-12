{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Карачаево-Черкесии выпустили книгу о туристических маршрутах региона

Она содержит информацию о более чем 150 конных, пеших и экомаршрутах различной сложности

ЧЕРКЕССК, 12 декабря. /ТАСС/. Министерство туризма, курортов и молодежной политики КЧР выпустило книгу "Экскурсионные маршруты Карачаево-Черкесии", в которой содержится информация о более чем 150 конных, пеших и экомаршрутах различной сложности, сообщил в интервью ТАСС министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Анзор Эркенов.

"Туристические маршруты, и не только конные, конечно, развиваются. Мы их все паспортизировали и выпустили книгу "Экскурсионные маршруты Карачаево-Черкесии". В списке на сегодняшний день 158 различных маршрутов, все они разделены на категории по сложности, протяженности, перепаду высот, периоду действия и доступности", - сказал министр.

Он добавил, что издание содержит краткое описание каждого маршрута и QR-код для получения более подробной информации или построения конкретного маршрута по GPS в мобильном приложении. Разработкой и реализацией проекта занимались сотрудники Минтуризма КЧР совместно с гидами и экскурсоводами республики.

За 2018 год Карачаево-Черкесскую Республику посетили более 1,3 млн туристов, в 2017 году этот показатель составил 1,2 млн. Самыми популярными местами для отдыха в КЧР остаются курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/7325183.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
В КЧР будет реализована программа восстановления храмовых комплексов
В 2020 году в республике начнут восстанавливать храмы и территории Нижне-Архызского комплекса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС