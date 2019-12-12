В Карачаево-Черкесии выпустили книгу о туристических маршрутах региона

ЧЕРКЕССК, 12 декабря. /ТАСС/. Министерство туризма, курортов и молодежной политики КЧР выпустило книгу "Экскурсионные маршруты Карачаево-Черкесии", в которой содержится информация о более чем 150 конных, пеших и экомаршрутах различной сложности, сообщил в интервью ТАСС министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Анзор Эркенов.

"Туристические маршруты, и не только конные, конечно, развиваются. Мы их все паспортизировали и выпустили книгу "Экскурсионные маршруты Карачаево-Черкесии". В списке на сегодняшний день 158 различных маршрутов, все они разделены на категории по сложности, протяженности, перепаду высот, периоду действия и доступности", - сказал министр.

Он добавил, что издание содержит краткое описание каждого маршрута и QR-код для получения более подробной информации или построения конкретного маршрута по GPS в мобильном приложении. Разработкой и реализацией проекта занимались сотрудники Минтуризма КЧР совместно с гидами и экскурсоводами республики.

За 2018 год Карачаево-Черкесскую Республику посетили более 1,3 млн туристов, в 2017 году этот показатель составил 1,2 млн. Самыми популярными местами для отдыха в КЧР остаются курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/7325183.