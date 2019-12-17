Общественники констатируют успешную адаптацию в Приморье белух из "китовой тюрьмы"

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Представители коалиции общественных организаций "Свободу косаткам и белухам" подтверждают информацию об успешной адаптации выпущенных в приморской бухте Успения белухах из "китовой тюрьмы". Как сообщается на официальной странице коалиции в социальной сети "ВКонтакте", по результату опроса местных наблюдателей, белухи держатся группами и демонстрируют охотничье поведение.

"13-14 декабря наши представители провели мониторинг в районе места выпуска. Белух не видели, но поговорили с охранниками на нескольких базах побережья. Белух видят часто, всегда группами, (минимум по две особи, обычно большими скоплениями 6-12 особей). Серых (малышню) видят вместе с белыми (взрослыми). До сих пор не было найдено ни одной погибшей белухи", - говорится в записи.

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