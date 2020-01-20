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Минздрав Дагестана: увеличение целевого приема в медицинские вузы привлечет кадры в села

Также власти региона отметили, что для закрепления специалистов в сельской местности нужны дополнительные меры социальной поддержки

МАХАЧКАЛА, 20 января. /ТАСС/. Увеличение целевого набора в медицинские вузы привлечет дефицитных специалистов на работу в сельской местности. Об этом ТАСС в понедельник заявила первый заместитель министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

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Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям, установив по самым дефицитным направлениями почти стопроцентное целевое обучение. Также глава государства предложил формировать квоты на целевой прием по заявкам регионов, субъекты, в свою очередь, должны предоставить гарантии трудоустройства будущим выпускникам.

"Увеличение целевого приема, особенно по таким редким специальностям как анестезиологи-реаниматологи, фтизиатры, инфекционисты, эпидемиологи, рентгенологи, привлечет востребованных, дефицитных специалистов в села и малые города", - сказала Беляева.

Вместе с тем, по ее словам, для устранения кадрового дефицита на местах эффективна, в частности, программа "Земский доктор". "Например, в Дагестане за весь период реализации данной программы было трудоустроено 1,3 тыс. врачей и 10 фельдшеров, что положительно изменило кадровую ситуацию с врачами в муниципалитетах республики", - пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что нужны и дополнительные меры социальной поддержки специалистов в сельской местности.

"Для закрепления специалистов в сельской местности на долгосрочную перспективу одного увеличения целевого приема недостаточно, необходима поддержка на уровне муниципалитетов с созданием для переехавших врачей тех или иных мер социальной поддержки: денежные выплаты, выделение земельных участков, места в детских садах для их детей и т. д.", - добавила первый замглавы Минздрава региона.

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