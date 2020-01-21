Власти Чечни надеются решить проблему нехватки педиатров благодаря целевому набору в вузы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Целевой набор в медицинские вузы, параметры которого теперь будут определять регионы, позволит Чечне решить один из наиболее острых кадровых вопросов - нехватку педиатров. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

Президент РФ Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям, установив по самым дефицитным направлениями почти 100% целевое обучение. Также глава государства предложил формировать квоты на целевой прием по заявкам регионов, субъекты, в свою очередь, должны предоставить гарантии трудоустройства будущим выпускникам.

"Одной из <...> наиболее востребованных специальностей у нас является педиатрия, это первичная сеть. В принципе во всех регионах проблема похожа <...> Просто у нас немного острее, потому что мы потеряли какое-то поколение врачей в связи с военными кампаниями, и мы заново как бы набираем. Благодаря позициям, которые были озвучены в ходе послания президента Федеральному собранию, очень надеемся, что эти вопросы будут решены", - сообщил Сулейманов.

Среди узких специальностей есть дефицит в неонатологах, реаниматологах, анестезиологах, добавил министр. По его словам, привлечению кадров в сельскую местность способствует программа "Земский врач". "Программа очень эффективно работает, является весомым инструментом удержания врачей первичного звена в селах, районных больницах. Мы даже думаем, может, ее расширить", - добавил министр.