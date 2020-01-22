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В Северной Осетии введут рейтинг для медицинских работников

Предполагается, что сервис будет учитывать профессиональный уровень подготовки медицинского работника, мнение компетентного сообщества и пациентов

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 января. /ТАСС/. Информационно-рейтинговая система оценки деятельности врачей в Северной Осетии подготовлена по поручению главы республики Вячеслава Битарова. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Информационно-рейтинговая система была подготовлена Министерством здравоохранения по поручению главы РСО-Алания Вячеслава Битарова. Главная задача платформы - определить лучших врачей в системе здравоохранения республики, в том числе среди работающих в негосударственных медицинских организациях", - говорится в сообщении.

Новый сервис предполагает учитывать как профессиональный уровень подготовки медицинского работника, так и мнение компетентного сообщества и пациентов. По результатам рейтинга лучшие кадры в системе здравоохранения получат материальное стимулирование и социальную поддержку.

Система предлагает пройти профессиональное онлайн-тестирование, а также узнать мнение реальных пациентов о медицинском работнике. Врач будет видеть положение в рейтинге, количество своих баллов по каждому критерию, что послужит стимулом для дальнейшего профессионального совершенствования.

В настоящее время "Рейтинг медицинских работников" находится на этапе обсуждения и доработки на площадках Министерства здравоохранения республики и врачебного сообщества.

"Здравоохранение должно ориентироваться на потребителя и предлагать максимально высокий уровень медицинской помощи. Поэтому считаю, что система оценки, безусловно, нужна. Но мы должны подготовить такую платформу, которая будет справедливо судить о деятельности наших медицинских работников", - цитирует пресс-служба Битарова.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСКФОСеверная Осетия
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