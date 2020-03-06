Рестораны Приморья переориентируются на обслуживание местных жителей из-за коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Кафе и рестораны Приморского края столкнулись с сокращением числа посетителей после прекращения авиасообщения с Китаем и Республикой Корея из-за вспышки коронавируса. Эксперты в беседе с ТАСС разъяснили, что заведения сейчас переориентируются на местных жителей.

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"Ограничение авиасообщения с Республикой Корея не сказалось на поставках продуктов - все, что нужно, мы закупаем во Владивостоке. Основная сложность связана с тем, что около 80% гостей нашего ресторана составляли туристы из Китая и Южной Кореи. Сейчас заведение ориентируется на местных жителей, мы тестируем новое меню с адаптированными, менее острыми бизнес-ланчами, стараемся привлечь людей", - сообщила менеджер ресторана "Корё" Анна Чернюк.

Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения в этой стране коронавируса нового типа. С 1 марта полеты между странами выполняют только "Аэрофлот" и Korean Air. Авиасообщение между Россией и Китаем ограничено с 1 февраля.

Операционный директор паназиатского ресторана Zuma Мария Иноземцева разъяснила, что на туристов из Республики Корея приходилось 25% общего гостевого потока приморских заведений, сейчас этот показатель составляет около 8%.

"Нам хватает товарных запасов для того, чтобы сохранять неизменными блюда из нашего основного меню. Если говорить о поиске новых вкусов, то сейчас рестораторы не могут закупать какие-то определенные продукты для обновления меню. Определенные сложности возникают, к примеру, с ограниченным количеством суповых концентратов для некоторых видов супов рамен. У нас есть запас для приготовления 150 порций, а потом мы будем вынуждены предлагать гостям другие виды рамена", - сообщила Мария Иноземцева. Рестораны Приморья сейчас предлагают местным жителям те блюда, которыми они хотели насладиться на отдыхе в странах Азии, добавила она.

"Туристы посещают заведение один раз, во время путешествия, и больше не возвращаются. Основной акцент рестораторы делают, конечно, на российских гостей. Заведения борются за этих клиентов, стараются предложить прекрасный сервис, создают поводы, чтобы гости возвращались", - отметила Иноземцева.

Фестивали дальневосточной кухни

Руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Татьяна Заречнева отметила, что многие заведения Владивостока долгое время ориентировались на гостей из Республики Корея и сейчас переживают непростой период. "Но сложившаяся ситуация может послужить поводом к большей ориентации на местных гостей", - сказала Заречнева. Она отметила, что Приморье стали чаще посещать туристы из Японии и заведениям стоит обратить внимание на их потребности.

Фестивали локальных продуктов, набирающие популярность на Дальнем Востоке, в 2020 году пройдут по утвержденному расписанию, сообщила ресторатор.

"На начальном этапе команда Pacific Russia Food организовывала гастрономические события, ориентированные на местных жителей, чтобы показать им потенциал дальневосточных продуктов. Постепенно фестивали стали привлекать и туристов, в том числе из других регионов России. Иностранцы присоединились к нашим мероприятиям относительно недавно - примерно год назад, мы еще не успели нарастить поток, и если к маю, когда пройдет "Фестиваль мидий", ситуация не разрешится, отсутствие гостей из Азии мы рассчитываем компенсировать российскими отдыхающими. Отмен наших фестивалей в 2020 году точно не будет" - разъяснила Татьяна Заречнева.