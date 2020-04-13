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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в СКФО достигло 350 человек

В ряде регионов усиливают ограничительные меры

НАЛЬЧИК, 13 апреля. /ТАСС/. Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы за сутки в пяти из семи регионов Северо-Кавказского федеральном округа, в общей сложности за сутки выявлено 36 случаев, за все время по округу - 350. В ряде регионов усиливают ограничительные меры, например, вводят пропускной режим и запрещают посещение парков.

Больше исследований в регионах

По информации рабочей группы аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО по координации действий регионов в борьбе с распространением коронавируса, на 13 апреля в округе всего зарегистрировано 350 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели и выписались из лечебных учреждений 38 пациентов. Общее количество жителей округа, находящихся с подозрением на заболевание (с первичным положительным тестом), составляет 274 человека. Изолированы 8 032 человека.

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Кабардино-Балкария за сутки показала наибольший прирост по числу зараженных в округе - плюс 15 новых случаев. Таким образом, общее число заразившихся в республике - 50. Двое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, трое за все время регистрации заражений выздоровели, рассказали в оперштабе региона. Там же отметили, что случаи либо заражения, либо подозрения на заражение зафиксированы практически во всех районах республики.

В Ставропольском крае стало известно о 12 новых случаях, всего подтверждено заражение у 86 человек, из них восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии. При этом в регионе за весь период полностью выздоровели девять пациентов. Замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая объяснила увеличение количества пациентов тем, что лабораторные исследования стали проводиться в семи учреждениях здравоохранения края и лаборатории Роспотребнадзора. Пять из них расположены в Ставрополе, остальные - в Кисловодске и Буденновске.

В Чечне два новых случая за сутки, всего 49 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время умерли пять человек, 15 уже выписаны из больницы. Еще два новых случая зарегистрированы в Карачаево-Черкесии, всего в регионе 13 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

В Дагестане и Северной Осетии новые случаи за сутки не зафиксированы. В махачкалинском республиканском диагностическом центре начали проводить исследования на выявление новой коронавирусной инфекции. Исследования в центре проводят по направлениям из медицинских организаций всей республики.

Режим пропусков и закрытие парков

Региональные власти усиливают меры по нераспространению вируса. Так, в Чеченской Республике с 13 апреля введен пропускной режим для совершения поездок, связанных с приобретением продуктов и лекарств, рассказал в прямом эфире в Instagram руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе Магомед Даудов. На одну семью рассчитан один пропуск, в котором будет указано время и дни недели для выхода из дома в пределах своего района. При этом в воскресенье всем без исключения запрещается выходить из своего дома или же совершать какие-либо поездки.

В дагестанском Каспийске мэрия закрыла входы в парковые зоны города, чтобы горожане соблюдали режим самоизоляции. Как сообщила пресс-служба администрации Каспийска, несмотря на указ главы Дагестана "О введении режима повышенной готовности", многие жители города продолжают устраивать массовые прогулки по набережной и не пользуются индивидуальными средствами защиты. "Наряды полиции будут контролировать выполнение указа главы, в случае необходимости применять меры к нарушителям. Убедительная просьба оставаться дома и беречь своих близких", - говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации Каспийска в Instagram.

Отсутствие большого количества людей в парках, как оказалось, может повлиять на популяции некоторых животных. Например, в Железноводске в период самоизоляции увеличилась популяция белок. Специалисты объясняют этот факт тишиной в Курортном парке и отсутствием туристов.

"Белки всегда жили в Железноводске, и их было у нас особенно много в районе "Зеленого театра" и на терренкурах в нижней части Каскадной лестницы. В конце 90-х годов только в Железноводске существовал официально зарегистрированный знак "Осторожно белки!". Затем в парк пришла торговля и громкая музыка, и зверьки ушли вглубь леса. Сейчас в парке снова тишина", - рассказала биолог Татьяна Шевченко. Глава курорта Евгений Моисеев уже поручил отделу экологии восстановить знак "Осторожно белки!", а в парке разместить специальные кормушки с семечками и орешками.

Нескучная самоизоляция

Несмотря на самоизоляцию жителей округа, культурная, просветительская и спортивная жизнь в регионах продолжается. В Ингушетии Национальная библиотека республики запустила флешмоб #ЧитайСнами. Библиотекари предлагают всем желающим не только послушать выступления, но и принять участие в мероприятии. Для этого нужно записать любимые стихи, выложить видео на свою страничку в Instagram с хэштегом #ЧитайСнами и передать эстафету друзьям.

В Ессентуках в период самоизоляции и перехода школ города на дистанционное обучение юным читателям предлагают посетить виртуальную библиотеку. История города-курорта "Ессентуки - территория здоровья" представлена на сайте в виде хронологической ленты путешествия во времени. На сайте ессентукских библиотек можно прослушать книги, пройти приключенческий квест или прослушать видеоуроки. Кроме того, на порталах можно найти краеведческие материалы, литературные и культурные очерки о Северном Кавказе, а также тематические видеозаписи "Космос" и "75 лет Победы".

В Карачаево-Черкесии проходит спортивная акция #ТренируйсядомаКЧР. Как рассказали в Министерстве спорта и физической культуры Карачаево-Черкесии, спортсмены региона сейчас тренируются в домашних условиях, вместе с ними министерство запустило акцию, в рамках которой ведущие спортсмены и наставники республики расскажут и покажут, как можно оставаться в форме даже в домашних условиях. В министерстве призывают жителей принять участие в акции и выкладывать видео своих домашних тренировок с хэштегом #Тренируйсядомакчр.

О вирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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