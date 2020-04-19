Копию Т-34 установили в якутском поселке в память о герое Попове

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /ТАСС/. Копию танка Т-34 в память о герое Великой Отечественной войны Федоре Попове установили в его родном поселке Нижний Бестях в Якутии. Макет подготовили сами жители поселка, сообщается на портале Республики Саха (Якутия).

"Прототип танка установлен в честь юбилея Великой Победы и нашего земляка - первого Героя Советского Союза из якутян Федора Попова", - приводятся на сайте слова главы поселка Юрия Колмакова.

Прототип установлен на площади Победы рядом с памятником Попову. "Искали множество вариантов, но в конце концов решили сделать сами. Сделали макет из картона, а примером для эскиза послужил танк, установленный на площади Победы в Якутске. Мастера сварки Иннокентий Колесов, Семен Кычкин завершили работу в установленные сроки", - уточнил Колмаков.

Попов своими действиями способствовал переправе через Днепр в 1943 году подразделений 467-го стрелкового полка, удерживал противника до переправы основных сил. Погиб в Белоруссии. Позже его односельчане организовали сбор средств на строительство танка "Герой Советского Союза Попов".