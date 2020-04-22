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Пандемия коронавируса нового типа

На Ставрополье дополнительно развернут более 1,2 тыс. коек

Кроме того, в крае планируется открыть производство защитных костюмов для медиков

ПЯТИГОРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Ставрополья в связи с угрозой распространения коронавируса развернули более 1,4 тыс. инфекционных коек, в ближайшее время коечный фонд дополнительно увеличат более чем на 1,2 тыс. коек. Кроме того, в крае планируется открыть производство защитных костюмов для медиков, сообщили в среду в пресс-службе губернатора.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в среду провел в режиме видеоконференцсвязи заседание президиума координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. В нем приняли участие главы российских регионов. В ходе совещания министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что всего в стране должно быть развернуто не менее 95 тыс. дополнительных инфекционных коек до конца текущего месяца, эта задача к настоящему моменту выполнена на 82%.

"Задача развернуть 1 402 инфекционные койки в крае полностью выполнена. Из них оборудованы подачей кислорода 446. Мы продолжаем наращивать коечный фонд еще на 1 275 коек. Сейчас активно закупаем дополнительные аппараты ИВЛ с помощью Минпромторга, также существенную помощь оказывает социально ответственный бизнес", - сказал губернатор Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

Глава Ставрополья также отметил, что на обеспечение лечебных учреждений медицинским оборудованием будут направлены средства краевого резервного фонда.

"В регионе уже налажено собственное производство масок и бахил, в планах - открытие производства специальных защитных костюмов для медиков", - отмечается в пресс-релизе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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