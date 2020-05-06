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Пандемия коронавируса нового типа

Благотворительность первой необходимости: в борьбу с пандемией в СКФО включились меценаты

Они предоставляют медикам гостиницы для размещения и бесплатные обеды, а нуждающимся - продуктовые наборы
Описание
© Елена Афонина/ТАСС

МАГАС, 5 мая. /ТАСС/. Меценаты, благотворительные фонды и крупные компании Северного Кавказа в период пандемии коронавируса активно подключились к оказанию поддержки населению и медицинским работникам, которые борются с распространением вируса, рассказали ТАСС представители властных структур регионов. Благотворители, которые зачастую предпочитают помогать анонимно, передают нуждающимся продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты, а для больниц закупают необходимое оборудование.

Продукты и товары первой необходимости

С самого начала режима самоизоляции небезразличные люди - бизнесмены, политики, владельцы крупных компаний - начали оказывать посильную помощь жителям регионов СКФО. Так, общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Чечне выделили более 382 млн рублей на оказание материальной помощи нуждающимся семьям республики.

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"С начала пандемии от фонда материальную помощь получили более 23 тыс. нуждающихся семей в объеме 382,54 млн рублей. Также более 170 тыс. семей получили наборы продуктов первой необходимости", - сообщил ТАСС председатель правительства региона Муслим Хучиев.

В Северной Осетии в каждом районе местные жители получают помощь в виде наборов продуктов и бытовой химии. А мэр Владикавказа Русланбек Икаев до конца действия режима самоизоляции из собственных средств будет обеспечивать особо нуждающиеся семьи региона продуктами питания и товарами первой необходимости. Благодаря поддержке депутата республиканского парламента, главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева, волонтеры регионального штаба по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам раздали 500 продуктовых наборов малоимущим семьям.

Ассоциация благотворительных фондов Ингушетии с начала режима самоизоляции запустила в республике масштабный сбор средств для обеспечения необходимыми продуктами и бытовой химией малоимущих и многодетных семей. Только в первый этап благотворительной акции наборы, состоящие из продуктов первой необходимости, были переданы в одну тысячу семей. "В фонды передают средства не только простые жители региона, но также и предприниматели, и крупные бизнесмены, которые чаще хотят остаться неизвестными, поскольку в исламе желательно скрывать благие деяния", - сказали в ассоциации.

В Дагестане гендиректор АО "Кизлярского коньячного завода" Евгений Дружинин передал районной и городской больницам Кизляра, благотворительным фондам, волонтерским корпусам, а также нуждающимся людям республики более тонны пищевых продуктов. А при Минтруда региона был создан центр по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся, в который передали материальную помощь правительство республики, Минсельхоз, благотворительные фонды, а также меценаты, депутаты, главы муниципалитетов, индивидуальные предприниматели.

Средства личной безопасности

В регионах помощь оказывают не только жителям, которые в период самоизоляции потеряли возможность обеспечивать свои семьи, но и медикам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. К примеру, один из крупнейших российских энергетических холдингов "Русгидро" поддержал Невинномысскую городскую больницу, направив 5 млн рублей медучреждению на закупку необходимого медоборудования, средств индивидуальной защиты, дезинфекции, медикаментов.

В Карачаево-Черкесии меценат, предприниматель, вице-спикер парламента региона Мусса Экзеков организовал помощь для центральной поликлиники Абазинского района республики. По просьбе руководства района в поликлинику было доставлено 300 комплектов защитных костюмов. "К сожалению, число зараженных коронавирусом в стране и республике растет, и на переднем крае борьбы с эпидемией - наши врачи, медсестры, которые работают с полной самоотдачей. Рискуя своим здоровьем, спасая людей, они сами нуждаются в защите", - рассказал Экзеков.

Описание
© Елена Афонина/ТАСС

В Ингушетии меценат передал несколько десятков тысяч защитных масок, перчаток и антисептиков в медучреждения региона, сотрудникам ГИБДД, патрулирующим населенные пункты в период действия режима самоизоляции, а также в следственное управление СК РФ по региону и в ряд госорганизаций, которые продолжают свою работу.

В Кабардино-Балкарии (КБР) по инициативе сенатора от региона, экс-главы республики Арсена Канокова, жителям региона раздадут 100 тыс. масок. Кроме того, Минздраву КБР переданы противоэпидемические костюмы и респираторы. Также в регионе заботятся и о здоровье детей - депутат совета местного самоуправления городского округа Прохладный от партии "Единая Россия" Владислав Можгин передал 110 флаконов (72 литра) моющего и дезинфицирующего средства всем детским садам города, где работают дежурные группы для детей, чьи родители работают в жизнеобеспечивающих службах.

При этом северокавказские компании оказывают помощь не только в своих регионах. Так, "Холдинг Аква" (Ставропольский край) - единственный производитель минеральной воды "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17", передал в инфекционную больницу в Коммунарке (Москва) 20 т минеральной воды.

Аппараты для спасения жизней

Благотворители помогают не только средствами индивидуальной защиты. Например, в местную больницу в Ингушетии, в которой принимают основной поток заболевших коронавирусом, были закуплены аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ультразвукового исследования (УЗИ), а также необходимые для борьбы с коронавирусом медикаменты и дезинфицирующие средства.

"Мы получили два аппарата искусственной вентиляции легких, которые нам очень необходимы при лечении коронавирусной инфекции, от акционера агрокомплекса "Сунжа". А также два аппарата УЗИ, противовирусные медикаменты, антибиотики, а также дезинфицирующе средства для больниц от советника главы, который связался с нами и спросил, что на данном этапе необходимо для медучреждений и исходя из этого решил оказать помощь", - рассказала журналистам министр здравоохранения республики Зарема Льянова.

А в Дагестане медицинское оборудование для республиканских больниц приобрел известный бизнесмен, сенатор от региона Сулейман Керимов.

"Минздрав Дагестана и горбольница Дербента, направили список медоборудования, медикаментов и расходных материалов, которые необходимы для эффективной борьбы с COVID-19 в регионе", - сообщили в пресс-службе администрации Дербента, уточнив, что стоимость закупленного медицинского оборудования и препаратов превышает 1,5 млрд рублей, при этом часть оборудования была закуплена за рубежом.

Бесплатное жилье и обеды

Владельцы гостиниц и ресторанов также стараются помочь врачам и медицинским работникам. Так, в Ингушетии один из предпринимателей предоставил свою гостиницу для размещения врачей, которым далеко добираться домой и обратно на работу. "Я принял решение разместить здесь врачей, которые проживают далеко от места работы, которые боятся подвергать опасности своих близких. В гостинице могут оставаться одновременно до 300 человек, мы постараемся приложить все усилия для их комфортного пребывания", - сказал ТАСС владелец гостиницы Руслан Могушков.

Ставропольский ресторан решил ежедневно предоставлять полноценные обеды 250 сотрудникам скорой помощи и двух больниц города, которые ведут борьбу с коронавирусом.

"Каждый день им будет доставляться обед, пока запланировано предоставление обедов в течение 40 дней. Сейчас идут согласования, утверждение необходимых документов, на этой неделе планируем, что уже начнем возить обеды. Это получается такая цепочка взаимопомощи - нашему ресторану предоставляется возможность поддерживать сотрудников, и мы поддерживаем наших медицинских работников, делаем доброе дело", - сообщил представитель ресторана Ерванд Енокян.

В Ингушетии кафе и рестораны, в данный момент работающие только на вынос, отправляют медикам бесплатные заказы. "Каждый заказ, который к нам поступает из больницы, делается нами бесплатно, это небольшой презент от нас. Сегодня врачи борются против страшного вируса, а мы захотели сделать им приятное и поблагодарить их таким образом", - сказал владелец одного из ресторанов.

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РоссияСеверный КавказИнгушетияКарачаево-ЧеркесияСКФОДагестанКабардино-БалкарияСеверная ОсетияЧечняСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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