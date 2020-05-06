Благотворительность первой необходимости: в борьбу с пандемией в СКФО включились меценаты

МАГАС, 5 мая. /ТАСС/. Меценаты, благотворительные фонды и крупные компании Северного Кавказа в период пандемии коронавируса активно подключились к оказанию поддержки населению и медицинским работникам, которые борются с распространением вируса, рассказали ТАСС представители властных структур регионов. Благотворители, которые зачастую предпочитают помогать анонимно, передают нуждающимся продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты, а для больниц закупают необходимое оборудование. Продукты и товары первой необходимости С самого начала режима самоизоляции небезразличные люди - бизнесмены, политики, владельцы крупных компаний - начали оказывать посильную помощь жителям регионов СКФО. Так, общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Чечне выделили более 382 млн рублей на оказание материальной помощи нуждающимся семьям республики.

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"С начала пандемии от фонда материальную помощь получили более 23 тыс. нуждающихся семей в объеме 382,54 млн рублей. Также более 170 тыс. семей получили наборы продуктов первой необходимости", - сообщил ТАСС председатель правительства региона Муслим Хучиев. В Северной Осетии в каждом районе местные жители получают помощь в виде наборов продуктов и бытовой химии. А мэр Владикавказа Русланбек Икаев до конца действия режима самоизоляции из собственных средств будет обеспечивать особо нуждающиеся семьи региона продуктами питания и товарами первой необходимости. Благодаря поддержке депутата республиканского парламента, главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева, волонтеры регионального штаба по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам раздали 500 продуктовых наборов малоимущим семьям. Ассоциация благотворительных фондов Ингушетии с начала режима самоизоляции запустила в республике масштабный сбор средств для обеспечения необходимыми продуктами и бытовой химией малоимущих и многодетных семей. Только в первый этап благотворительной акции наборы, состоящие из продуктов первой необходимости, были переданы в одну тысячу семей. "В фонды передают средства не только простые жители региона, но также и предприниматели, и крупные бизнесмены, которые чаще хотят остаться неизвестными, поскольку в исламе желательно скрывать благие деяния", - сказали в ассоциации. В Дагестане гендиректор АО "Кизлярского коньячного завода" Евгений Дружинин передал районной и городской больницам Кизляра, благотворительным фондам, волонтерским корпусам, а также нуждающимся людям республики более тонны пищевых продуктов. А при Минтруда региона был создан центр по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся, в который передали материальную помощь правительство республики, Минсельхоз, благотворительные фонды, а также меценаты, депутаты, главы муниципалитетов, индивидуальные предприниматели. Средства личной безопасности В регионах помощь оказывают не только жителям, которые в период самоизоляции потеряли возможность обеспечивать свои семьи, но и медикам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. К примеру, один из крупнейших российских энергетических холдингов "Русгидро" поддержал Невинномысскую городскую больницу, направив 5 млн рублей медучреждению на закупку необходимого медоборудования, средств индивидуальной защиты, дезинфекции, медикаментов. В Карачаево-Черкесии меценат, предприниматель, вице-спикер парламента региона Мусса Экзеков организовал помощь для центральной поликлиники Абазинского района республики. По просьбе руководства района в поликлинику было доставлено 300 комплектов защитных костюмов. "К сожалению, число зараженных коронавирусом в стране и республике растет, и на переднем крае борьбы с эпидемией - наши врачи, медсестры, которые работают с полной самоотдачей. Рискуя своим здоровьем, спасая людей, они сами нуждаются в защите", - рассказал Экзеков.