Новые машины скорой помощи поступили в 14 медицинских организаций Дагестана

МАХАЧКАЛА, 12 мая. /ТАСС/. Минздрав Республики Дагестан досрочно закупил новые машины скорой помощи и распределил их между 14 медицинскими организациями в районах и городах республики, сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства.

"Для службы скорой помощи досрочно закупили санитарный автотранспорт. Это 14 новых машин, которые Минздрав региона приобрел за средства, выделенные на эти цели из республиканского бюджета. <...> Автомобили уже распределены между 14 медицинскими организациями в районах и городах", - сообщили в региональном министерстве.

В министерстве подчеркнули, что список больниц составляли исходя из наиболее острой потребности в обновлении автопарка на местах. Как отмечается, закуплены "Газели" класса "Б". "И это не последняя поставка карет скорой помощи в Дагестан, ожидаются новые поступления. Так, еще 30 машин централизованно закупает Минпромторг России", - добавили в пресс-службе.

В прошлом году Минздраву региона за счет средств республики удалось закупить 108 машин скорой помощи, сообщили в министерстве. "Причем изначально средства выделялись на закупку 70 единиц, однако благодаря экономии средств удалось приобрести на 38 карет больше", - говорится в сообщении.

Ранее глава республики Владимир Васильев сообщал, что в Дагестане сложная ситуация с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что в регионе работала группа Минздрава и Росздравнадзора. По его словам, было отмечено, что регион получает лекарства в недостаточном количестве, это будет исправлено.

По данным регионального оперштаба, в республике 2 888 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 116 человек за сутки), 1008 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 23 человека с COVID-19. Были обследованы почти 29 тысяч человек, из них 4 тыс. в настоящее время находятся на изоляции.