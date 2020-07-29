Молитвы на свежем воздухе: как в регионах России отпразднуют Курбан-байрам

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские регионы готовятся к проведению мусульманского праздника Курбан-байрам (по-арабски - Ид аль-адха - прим. ТАСС) в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса: в ряде субъектов организуют доставку мяса жертвенного животного на дом, в мечетях будет соблюдаться социальное дистанцирование и масочный режим, а в некоторых из них молитвы проведут на свежем воздухе, рассказали в муфтиятах регионов.

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. В 2020 году, согласно богословскому заключению Совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, праздник состоится 31 июля. Региональные духовные управления самостоятельно будут принимать решение о формате проведения праздничных молитв с учетом эпидемиологической обстановки.

Молитвы в новых условиях

В праздничные дни верующие ходят друг к другу в гости с поздравлениями, однако в этом году представители духовенства призывают минимизировать личное общение и по возможности ограничиться поздравлениями по телефону. Ранее сайт ДУМ РФ опубликовал информацию о том, что праздничная молитва в Москве состоится только в Соборной мечети и с участием исключительно представителей духовенства без прихожан. В других регионах молитвы будут проходить в новых условиях.

"Необходимо установить разметки социальной дистанции 1,5 м внутри и на прилегающей территории к мечети, ограничить доступ в мечети лицам с высоким риском тяжелого течения COVID-19. Имамам подготовить маски для раздачи, прихожанам необходимо иметь с собой молитвенные коврики, воздержаться от близкого общения и рукопожатий", - рассказали в ДУМ Башкирии. Аналогичные требования будут распространены в мечетях Карачаево-Черкесии, Татарстана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Крыма и Дагестана.

ДУМ Татарстана с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки рекомендует по возможности организовать проведение праздничного намаза на открытом воздухе. В Тюменской области Курбан-байрам также пройдет без массовых намазов в мечетях, а в Адыгее и Краснодарском крае из-за роста числа заражений не будут проведены праздничные молитвы. "В мечетях и на прилегающих к ним территориях коллективные молитвы, приуроченные к празднику Ид аль-Адха, проводиться не будут. Мы призываем верующих провести праздник в кругу семьи", - сказал ТАСС заместитель муфтия Адыгеи и Кубани Ибрагим Шхалахов.

В большинстве регионов людям старшего возраста, жителям с различными заболеваниями и плохим самочувствием рекомендовано оставаться дома. "Мы заранее из всех мечетей предупредим население, что, если у кого-то температура или плохое самочувствие, то он должен остаться дома. Эта просьба также относится к пожилым людям", - рассказал ТАСС заммуфтия Карачаево-Черкесии Ибрагим-хаджи Катчиев.

Чтобы создать праздничное настроение для тех, кто не может прийти в мечеть, в некоторых регионах будут вести трансляцию проповеди в прямом эфире. "В день Курбан-байрама верующим рекомендовано собраться в мечетях в 04:30 мск, праздничные проповеди начнутся в 04:45, а время праздничного намаза определено на 05:00. Из Соборной мечети будет организована онлайн-трансляция", - сообщается на сайте Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России. Ее можно будет посмотреть как на странице ДУМ, так и в социальных сетях.

Праздник - в каждый дом

В этот день, который объявлен выходным в некоторых регионах, по традиции верующие накрывают дома праздничный стол, главное блюдо готовится из мяса. Мясо жертвенного животного делится на три части: одну отдают бедным или относят в мечеть, вторую часть раздают родственникам и соседям, а третью часть хозяин оставляет себе. Забой жертвенных животных начинается после праздничного намаза и длится в течение трех дней. Совет улемов ДУМ РФ ранее рекомендовал не совершать заклание жертвенных животных самостоятельно, а перечислять стоимость жертвы благотворительным фондам во избежание больших скоплений людей и опасности заражения коронавирусом.

В Татарстане забойные цеха организуют в 33 специально отведенных местах. В Башкирии в этом году обряд можно будет совершить на 47 площадках, сообщил начальник управления ветеринарии Башкирии Азат Зиганшин. "В Уфе на площадках для убоя обязательно будет термометрия, раздача масок, будут привлечены волонтеры, вся организационная работа проводится", - сказал он.

В Дагестане также муфтият организует в местах забоя жертвенных животных дежурства волонтеров. На таких пунктах будет организовано горячее питание и установлены холодильники с водой. В Карачаево-Черкесии во избежание массовых скоплений людей ДУМ порекомендовал жителям перенести обряд жертвоприношения на один из следующих дней праздника.

Жертвоприношение в Санкт-Петербурге запрещено, однако мясо жертвенного животного можно заказать на дом. "Заклание жертвенных животных в городе Санкт-Петербург строго запрещено. Для заказа забоя животных созданы удобные, альтернативные возможности в Ленинградской области, не выезжая из дома, можно заказать обряд жертвоприношения, и мясо доставят до дома", - отмечается на сайте управления.

В Крыму в специально отведенных местах будет организована раздача мяса жертвенных животных малоимущим, передача в дома престарелых. Традиционная акция пройдет и в регионах Северо-Кавказского федерального округа. "По поручению главы региона малоимущие семьи республики получат более 1 тыс. овец для проведения жертвоприношения в праздник Ид аль-адха. Овцы будут розданы по населенным пунктам имамам мечетей, которые уже распределят их по семьям, у которых нет финансовых возможностей самостоятельно приобрести скотину", - рассказал ТАСС председатель комитета по делам молодежи Ингушетии Анзор Мархиев.

В Чечне региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова с 21 июля проводит благотворительную акцию, в рамках которой 70 тыс. семей получат мясо курицы и хлеб. Кроме того, с 28 июля по всем районам республики планируется раздать 20 тыс. жертвенных животных, в том числе сотрудникам МВД и врачам, которые лечат заразившихся коронавирусом.