В Башкирии "Единая Россия" предлагает закрепить депутата за каждым одиноким ветераном

УФА, 4 августа. /ТАСС/. Реготделение партии "Единая Россия" в Башкирии предлагает закрепить за каждым ветераном Великой Отечественной войны, который проживает один, депутата для оказания помощи в случае необходимости. В республике таких ветеранов около 200, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе партии.

По данным СУ СК по Башкирии, 9 июля тело 100-летнего ветерана со следами насильственной смерти обнаружили в его доме в селе Леуза в Кигинском районе Башкирии. В связи с разбойным нападением и убийством возбуждено уголовное дело.

"На сегодняшний день в республике проживают порядка 900 ветеранов - участников войны. Около 200 из них живут одни. Если дополнительно подключить депутатов для работы с ними, возможно, мы смогли бы избежать таких трагических ситуаций, которая, например, произошла в Кигинском районе со 100-летним ветераном", - цитирует пресс-служба замруководителя регионального исполкома партии Александра Мельникова.

По данным министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики, работники соцслужб готовы посетить одиноких ветеранов для уточнения их потребностей и установления ухаживающих за ними, добавили в пресс-службе.