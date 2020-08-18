Второй этап строительства Зольского группового водопровода в КБР начнется в 2021 году

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Начало строительства второго этапа Зольского группового водопровода в Кабардино-Балкарии (КБР) запланировано на 2021 год. Средства будут выделены по нацпроекту "Экология", сообщил во вторник глава региона Казбек Коков на онлайн-встрече с представителями делегации региона на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук".

"Что касается группового Зольского водовода, проектом было предусмотрено два этапа, первый реализован, трубопровод дошел до селения Сармаково и частично до селения Малка, второй этап стоимостью 1,5 млрд рублей предусматривает продление этого водовода до селения Залукокоаже. Деньги предусмотрены в нацпроекте "Экология" проектом "Чистая вода", мы включены в перечень по финансированию, сегодня ждем решения вопроса, чтобы в следующем году реализовать вторую очередь", - рассказал Коков.

Он также пояснил, что в течение трех лет планируется завершить модернизацию всей системы водоснабжения региона, которая была построена в 60-70-е годы прошлого века. "Программа есть, она предусматривает 5,6 млрд рублей финансирования, что позволит нам кардинально изменить ситуацию с водоснабжением. По этому году порядка 180 млн рублей направлено на водоснабжение сел КБР", - добавил он.

Первая очередь Зольского группового водопровода построена на средства федеральной целевой программы "Юг России", в целом объект должен обеспечить качественной питьевой водой 13 населенных пунктов Зольского района КБР, где проживает 24 тыс. 620 человек. Общая протяженность водовода - 57,93 км, водоснабжение будет самотечным, без применения электроэнергии.

Куда делась вода на водопаде

Каскадный водопад Гедмишх расположен в Зольском районе КБР, он также известен под туристическим названием "Царские водопады", водопады "Царская корона", водопады "70 струй". У каждого участка водопада своя высота, в среднем принято считать, что он равняется 60 м. В 100 м выше него из-под огромного камня, лежащего на земле, бьет поток родниковой воды, который и дает жизнь водопаду. Поинтересовались участники форума и о том, как глава субъекта относится к проблемам экологии этого водопада, с которого и забирают воду для жителей района. Ранее в соцсетях активно обсуждался вопрос о том, что из-за этого на водопаде исчезла вода.

"Мы направляли туда комиссию, которая обследовала, в связи с чем упал дебит воды. И предыдущий год, и нынешний не были богаты осадками, в связи с чем дебет воды очень сильно упал, это прослеживается в целом по югу России. Будем надеяться, что погода изменится, а зима будет более снежной, экологической катастрофы там нет", - сказал Коков.

О форуме

На Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук" во вторник прошел традиционный день Северо-Кавказского федерального округа. Руководители субъектов округа в режиме видеоконференции провели встречи с участниками из своих регионов, обсудили вопросы развития округа и своих территорий. От Кабардино-Балкарии в форуме принимают участие 300 человек, 105 из них участвуют в грантовом конкурсе Росмолодежи. XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа. Лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую, очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.