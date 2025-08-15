Информация получена из графика американского лидера

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже (штат Аляска) начнется в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 мск).

Это следует из графика американского лидера, распространенного пресс-службой Белого дома.

Согласно документу, в 17:45 по местному времени (04:45 субботы мск) Трамп покинет Анкоридж и вылетит в Вашингтон.

Президенты России и США проведут 15 августа встречу в городе Анкоридж (штат Аляска). Это будут первые очные переговоры глав двух государств с июня 2021 года, когда Путин встретился в Женеве с возглавлявшим на тот момент вашингтонскую администрацию Джо Байденом. Путин станет первым в истории российским лидером, посетившим Аляску.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил в четверг, что встреча Путина и Трампа начнется с беседы тет-а-тет, в которой, помимо лидеров, будут участвовать только переводчики. Затем к лидерам присоединятся члены делегаций - по пять человек с каждой стороны.