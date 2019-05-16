В России введут электронное голосование и цифровые участки. Что это такое?

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о создании в Москве к единому дню голосования 8 сентября экстерриториальных цифровых избирательных участков. Кроме того, депутаты поддержали проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму. Рассказываем, как это предполагается организовать и кто сможет голосовать при помощи цифровых технологий.
Цифровые участки откроют в Москве. Голосовать на них смогут жители регионов
На цифровых участках в Москве смогут проголосовать жители тех 16 регионов, где 8 сентября пройдут выборы губернаторов, и одномандатных округов, в которых состоятся довыборы в Госдуму. В столице планируется открыть 30 таких участков.
Чтобы проголосовать на таком участке, нужно будет воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель", заранее подав заявление на портале госуслуг.
На этих участках поставят в том числе и комплексы для электронного голосования без использования бумажного бюллетеня.
Электронное голосование проведут на выборах в Мосгордуму. Участки выберет Мосгоризбирком
Протестировать электронное голосование предполагается в одном или нескольких одномандатных избирательных округах Москвы. В каких именно и сколько их будет, должна решить Московская городская избирательная комиссия. Здесь горожане смогут принять участие в выборах, не выходя из дома.
Жители попавших в эксперимент округов получат возможность подать заявление на сайте государственных и муниципальных услуг Москвы — mos.ru. В день голосования эти москвичи получат электронный бюллетень и проголосуют через свой личный кабинет на этом портале.
Процесс и итоги голосования будут защищены технологией блокчейн.
Электронное голосование будет исключительно добровольным
Отдать свой голос можно будет обычным способом и в тех округах столицы, где пройдет эксперимент. Кроме того, если избиратель подал заявление об электронном голосовании, а потом передумал, у него будет возможность заполнить бумажный бюллетень на своем участке — если, конечно, он не проголосовал до этого дистанционно.