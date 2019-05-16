В России введут электронное голосование и цифровые участки. Что это такое?

На цифровых участках в Москве смогут проголосовать жители тех 16 регионов, где 8 сентября пройдут выборы губернаторов, и одномандатных округов, в которых состоятся довыборы в Госдуму. В столице планируется открыть 30 таких участков.

Чтобы проголосовать на таком участке, нужно будет воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель", заранее подав заявление на портале госуслуг.

На этих участках поставят в том числе и комплексы для электронного голосования без использования бумажного бюллетеня.