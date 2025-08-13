Он оперативно доставлен в больницу

БРЯНСК, 13 августа. /ТАСС/. Один из пожарных пострадал в ходе ликвидации возгорания, возникшего при отражении массированного удара ВСУ по Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его данным, вечером 12 августа украинские военные предприняли атаку с применением РЗСО HIMARS, а также реактивных беспилотников.

Возгорание ликвидировано. Как сообщил Богомаз, пострадавший доставлен в больницу. "Пострадавшему - скорейшего выздоровления", - написал глава региона в своем Telegram-канале.