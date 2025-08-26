Россиянин Роберт Погорелов добровольно вступил в ВСУ и был пленен в ДНР

ДОНЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к 15 годам колонии строгого режима гражданина России Роберта Погорелова, который добровольно вступил в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и был взят в плен на территории ДНР, сообщили в прокуратуре региона.

"Летом 2024 года в должности стрелка мотопехотного взвода специального мотопехотного батальона [Погорелов] принимал участие в боевых действиях с применением вооружения и военной техники против ВС РФ между селами Павловка и Пречистовка Волновахского муниципального округа ДНР, где и был взят в плен. Суд <...> приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, Погорелов, отбывая наказание в Менской исправительной колонии на Украине, весной 2024 года подал заявление о желании поступить на контрактную службу в 58-ю отдельную мотопехотную бригаду ВСУ. Позже он прошел обучение по тактико-специальной, стрелковой и боевой подготовке для участия в боевых действиях против ВС РФ.

Дело рассматривалось по ст. 275 УК РФ (государственная измена).