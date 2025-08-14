Официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик также заявил, что ООН приветствует диалог на самом высоком уровне между двумя постоянными членами Совета Безопасности

ООН, 14 августа. /ТАСС/. ООН приветствует грядущее проведение встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина и будет следить за итогами переговоров, главной темой которых, как ожидается, станет урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы приветствуем диалог на самом высоком уровне между двумя постоянными членами Совета Безопасности, на повестке дня стоит много вопросов, - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса. - Мы, безусловно, следим за этим [саммитом] и что из этого выйдет".

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.