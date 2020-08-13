Переливание плазмы крови переболевших оказалось эффективным против COVID-19

ТАСС, 13 августа. Американские медики провели более 35 тыс. переливаний плазмы крови людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, и доказали, что подобная процедура действительно ускоряет выздоровление новых больных. Предварительные результаты их работы опубликовала электронная научная библиотека medRxiv .

"Наши наблюдения за процессом выздоровления 35 тыс. пациентов показали, что шансы их выживания и скорость избавления от симптомов коронавирусной инфекции зависели от двух параметров – концентрации антител в переливаемой плазме и того, как быстро производилась эта процедура. Это говорит о том, что подобный подход к лечению COVID-19 эффективен", – пишут исследователи.

Медики пробуют разные методы лечения коронавирусной инфекции – для этого тестируют лекарства от ВИЧ, малярии, гепатита и других заболеваний. Кроме того, врачи тестируют и не самые обычные способы – например, переливание пациентам плазмы крови от людей, которые уже переболели COVID-19 и выработали антитела к ней. Эти антитела, по мысли специалистов, могут подавить инфекцию в организме тяжелобольных носителей коронавируса.

Первые опыты такого рода закончились успехом в середине февраля этого года в Китае. Впоследствии аналогичные эксперименты начали проводиться во Франции, Турции, в США и России. Во многих случаях переливание плазмы дало положительные результаты, однако ученые пока не могут точно сказать, насколько такая терапия эффективна и какие концентрации антител в плазме можно считать безопасными и при этом действенными.

Группа медиков под руководством профессора Клиники Майо (США) Майкла Джойнера получила первые подобные данные в рамках национальной программы по использованию плазмы крови для лечения COVID-19. Она проводилась параллельно почти в трех тысячах клиник и медицинских центров Соединенных Штатов.

Масштабные успехи

В общей сложности в ней участвовали более 35 тыс. добровольцев, которые заразились коронавирусом нового типа в промежутке между апрелем и июлем 2020 года и страдали от тяжелых форм COVID-19. Половина из них попала в реанимацию, а четверть подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Все эти пациенты получили инъекции плазмы крови от доноров, которые переболели COVID-19, а также стандартный набор лекарств, которые применяют для борьбы с различными симптомами этой болезни и сопутствующими инфекциями. Наблюдая за изменениями в состоянии их здоровья в последующий месяц, ученые отслеживали то, как различные аспекты применения терапии и другие факторы влияли на ее эффективность.

Наблюдения показали, что эта терапия значительно уменьшила уровень смертности и ускорила выздоровление пациентов. Вдобавок, ученые обнаружили, что максимально положительный эффект плазма оказывала, если ее вводили в организм пациента максимально рано, на третий день после попадания в больницу или еще до этого.

В частности, в таком случае умирало примерно 8% пациентов, тогда как при вводе плазмы на четвертый день госпитализации этот показатель уже вырастал до 12%. Аналогичная тенденция была характерна для того, как много антител было в переливаемой плазме – чем выше была их концентрация, тем реже умирали пациенты.

Ученые объясняют, что такие результаты говорят о том, что переливание плазмы крови действительно улучшает состояние пациентов и помогает им выздороветь. При этом, как подчеркивают ученые, у большинства пациентов не проявлялись опасные побочные эффекты. Это говорит о том, что этот метод можно широко применять для лечения COVID-19.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.