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Истребители МиГ-29 и Су-34 уничтожили цели в стратосфере

Армия и ОПК
29 августа, 18:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, августа. /ТАСС
Летчики отработали задачу обнаружения, захвата цели и ее условное уничтожение на высотах свыше 11 км в рамках внезапной проверки ВС РФ
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МиГ-29

МиГ-29

© Александр Рюмин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Экипажи истребителей МиГ-29 и Су-34 перехватили и уничтожили условные воздушные цели на высоте более 11 км в рамках внезапной проверки ВС РФ. Об этом в понедельник сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов.

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"Экипажи Су-34 и МиГ-29СМТ, дислоцированные в Воронежской и Курской областях, выполнили перехват условных воздушных целей в стратосфере. ", - сказал он.

После уничтожения целей экипажи самолетов совершили посадку на аэродроме Южного военного округа. "В совместных полетах принимают участие более 10 экипажей, каждый из которых совершит не менее 10 самолетовылетов", - уточнил представитель округа.

Проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах с 25 по 31 августа. Она охватывает силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов. Также сообщалось, что к проверке привлекают Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые намечены на сентябрь.

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Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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