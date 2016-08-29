Истребители МиГ-29 и Су-34 уничтожили цели в стратосфере

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Экипажи истребителей МиГ-29 и Су-34 перехватили и уничтожили условные воздушные цели на высоте более 11 км в рамках внезапной проверки ВС РФ. Об этом в понедельник сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов.
"Экипажи Су-34 и МиГ-29СМТ, дислоцированные в Воронежской и Курской областях, выполнили перехват условных воздушных целей в стратосфере. ", - сказал он.
После уничтожения целей экипажи самолетов совершили посадку на аэродроме Южного военного округа. "В совместных полетах принимают участие более 10 экипажей, каждый из которых совершит не менее 10 самолетовылетов", - уточнил представитель округа.
Проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах с 25 по 31 августа. Она охватывает силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов. Также сообщалось, что к проверке привлекают Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые намечены на сентябрь.