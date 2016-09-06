Иран отозвал иск к России по С-300

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Иск Ирана к России по зенитным ракетным системам С-300 отозван.

Об этом сообщил ТАСС помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин. "Да, отозван", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В мае Кожин сообщал журналистам, что Иран выполнил все действия, необходимые для отзыва иска, однако оставались некие "юридические процедуры".

О поставках С-300 в Иран

Контракт на поставку ЗРК Ирану был подписан в 2007 году. Однако в июне 2010 года СБ ООН принял резолюцию 1929, предусматривающую санкции против Ирана. Были введены ограничения на поставки Тегерану обычных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем.

22 сентября 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ, запрещающий поставки Ирану "любых боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем, как они определяются для целей Регистра обычных вооружений ООН, зенитных ракетных систем С-300".

В апреле 2011 года иранская сторона заявила, что поставка С-300 не должна подпадать под резолюцию СБ ООН, поскольку контракт был подписан до введения санкций. Тегеран подал в Суд ОБСЕ по примирению и арбитражу иск к "Рособоронэкспорту" на сумму $900 млн. Однако суд по собственной инициативе добавил к иску еще $3 млрд. Иран выражал готовность отозвать иск, в случае если Россия исполнит контракт.

28 сентября 2011 года министр обороны ИРИ Ахмад Вахиди сообщил, что Россия вернула Ирану перечисленные ранее в качестве предоплаты $166,8 млн.

23 февраля 2015 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия предложила Ирану вместо зенитно-ракетного комплекса С-300 более совершенную систему "Антей-2500" (модификация ЗРК С-300В).

Снятие запрета

13 апреля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на поставки ЗРК С-300 в Иран.

Документ вступил в силу со дня подписания. 9 ноября 2015 года Чемезов сообщил, что контракт на поставку подписан и вступил в силу, не уточняя, какая модификация зенитных систем будет поставлена.

17 марта 2016 года заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин отметил, что вопрос отзыва иска Ирана к России решен на политическом уровне, а также подтвердил взаимодействие с иранской стороной по реализации контракта.