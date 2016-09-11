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Шойгу поздравил танкистов с профессиональным праздником

Армия и ОПК
11 сентября, 1:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС
День танкиста был учрежден в России 70 лет назад
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста, который отмечается в воскресенье, 11 сентября. Как сообщает Минобороны РФ, во всех танковых соединениях и воинских частях пройдут торжественные мероприятия.

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"70 лет назад в нашей стране был учрежден День танкиста. Это признание неоценимого вклада военнослужащих танковых, механизированных войск в разгром врага в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг ученых, конструкторов, танкостроителей в техническом оснащении Вооруженных сил", - отметил Шойгу в своем поздравлении.

Он подчеркнул, что воинам-танкистам "во все времена были присущи беспримерное мужество, сплоченность, сила духа, готовность с честью выполнить поставленные задачи".

"И сегодня личный состав танковых объединений, соединений и воинских частей, опираясь на опыт своих предшественников и приумножая их героические традиции, совершенствует профессиональную подготовку и боевую выучку", - подчеркнул Шойгу. Он отметил, что мастерское владение боевыми машинами продемонстрировали российские экипажи в ходе Армейских международных игр в этом году. Российская команда четвертый год подряд стала победителем в танковом биатлоне.

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День танкиста, считающийся одной из самых знаменательных дат в Вооруженных силах, отмечается на протяжении 70 лет во второе воскресенье сентября. Этот праздник учрежден указом Президиума Верховного совета СССР от 1 июля 1946 года.

Вооруженные силы РФ оснащены танками Т-72, Т-80, Т-90 и их модификациями. На сегодняшний день в Сухопутных войсках одна танковая армия и четыре танковых соединения, в них насчитывается около 2 тыс. танков. В рамках Гособоронзаказа в текущем году в войска планируется поступление более 100 модернизированных танков Т-72-Б3.

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Шойгу, Сергей Кужугетович
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