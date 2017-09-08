День танкиста. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. Во второе воскресенье сентября (в 2017 г. - 10 сентября) ежегодно с 2006 г. в Вооруженных силах (ВС) РФ отмечается профессиональный праздник - День танкиста.

ТАСС/Минобороны России/РИА "Армия России" МО РФ

Установлен указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в ВС РФ" от 31 мая 2006 г. Первоначально был учрежден в Советском Союзе как День танкистов, отмечался 11 сентября согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 г. Второе воскресенье сентября как дата празднования первоначально было установлено указом Президиума ВС СССР от 1 октября 1980 г.

Из истории танковых войск

До Октябрьской революции 1917 г. в российской армии танки не использовались, хотя существовали проекты (сверхтяжелый танк Василия Менделеева, 1911-1915 гг.) и проходили испытания бронемашин (танкетка Александра Пороховщикова, 1914-1915; "Царь-танк" Николая Лебеденко 1914-1915 и др.). Поставленные странами Антанты танки использовала Белая армия в ходе Гражданской войны 1917-1922 гг.

28 мая 1920 г. по приказу Реввоенсовета началось формирование автотанковых отрядов Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) - первых отдельных войсковых формирований, использовавших трофейные танки в качестве основного вооружения.

31 августа 1920 г. на ходовые испытания вышел первый советский танк "Борец за свободу товарищ Ленин", созданный на заводе "Красное Сормово" (Нижний Новгород) по заказу Броневого управления Главного военно-инженерного управления (ГВИУ) РККА. Он представлял собой копию французского легкого танка Renault ("Рено") FT-17. Серийное производство бронетехники в СССР было налажено в 1928 г. (Т-18). В 1930-е гг. танкостроительная отрасль СССР вышла на передовой технологический уровень, были запущены в серию "быстроходные танки" серии БТ, начат выпуск многобашенных танков Т-28 и др.

Во второй половине 1930-х гг. конструкторскими бюро под руководством Михаила Кошкина и Жозефа Котина были разработаны танки Т-34 и КВ-1, которые по своим боевым возможностям превосходили зарубежные образцы. В ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. танковые войска выступали главной ударной силой в наступательных операциях, служили основой устойчивости стрелковых частей в обороне. К концу войны все танковые армии получили наименование гвардейских. 1 тыс. 142 воинам-танкистам было присвоено звание Героя Советского Союза, 16 человек удостоены этого звания дважды. Государственные награды получили более 9 тыс. танкостроителей, которые работали в тылу. Во время войны были сформированы первые танковые армии.

Современное состояние

В настоящее время танковые соединения являются важным элементом Сухопутных войск Вооруженных сил России (СВ ВС РФ). Предназначены для ведения боевых действий как самостоятельно, так и взаимодействуя с мотострелковыми частями, артиллерией и др.

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В 2011 г., по информации занимавшего тогда пост министра обороны РФ Анатолия Сердюкова, в российских войсках и в резерве насчитывалось более 10 тыс. танков.

В настоящее время на вооружении СВ ВС РФ стоят различные модификации танков Т-72, Т-80 и Т-90. В 2016 г. в Сухопутных войсках воссоздана 90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия (Центральный военный округ, Челябинская обл.), поступление новых и модернизированных танков позволило переоснастить 12 мотострелковых и танковых батальонов. В Воздушно-десантных войсках было сформировано шесть танковых рот. На 2017 г. запланирована поставка в войска 905 современных танков и боевых бронированных машин.

С 2019 г. начнется крупносерийное производство нового российского танка Т-14 на унифицированной тяжелой гусеничной платформе "Армата". Согласно госпрограмме вооружений, к 2020 г. доля современной бронетанковой техники в танковых войсках должна составить не менее 70%.

С 2013 г. на российских военных полигонах проводятся ежегодные учебно-боевые состязания танковых экипажей "Танковый биатлон" (с 2015 г. - в составе первых Армейских международных игр).

27 августа 2015 г. стало известно, что приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу в танковые войска возвращены береты черного цвета - полевые головные уборы, похожие на те, что использовались в Вооруженных силах СССР. Этот элемент одежды стал знаком отличия лучших специалистов автобронетанковой службы ВС РФ - победителей профильных соревнований и военнослужащих, отличившихся на учениях и маневрах.

Военные учебные заведения

Подготовку офицерских кадров для танковых войск ведут Общевойсковая академия ВС РФ (Москва; филиалы в Казани, Новосибирске), Омский автобронетанковый инженерный институт имени Маршала Советского Союза П.К. Кошевого.

Руководство

Начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ (управление - основной заказчик и поставщик бронетанковой техники в войска) - генерал-лейтенант Александр Шевченко (с 2009 г. по н. в.).

Как отмечается праздник

В День танкиста в танковых войсках проводятся посвященные празднику торжественные мероприятия. 70-летие установления праздника 10 сентября 2016 г. отмечалось тематической выставкой боевых знамен танковых соединений в Центральном музее ВС России (Москва) и выставкой бронетехники на Суворовской площади столицы.