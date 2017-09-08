Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

День танкиста. Досье

Биографии и справки
8 сентября, 17:00 UTC+3

В настоящее время танковые соединения являются важным элементом Сухопутных войск Вооруженных сил РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. Во второе воскресенье сентября (в 2017 г. - 10 сентября) ежегодно с 2006 г. в Вооруженных силах (ВС) РФ отмечается профессиональный праздник - День танкиста.

ТАСС/Минобороны России/РИА "Армия России" МО РФ

Установлен указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в ВС РФ" от 31 мая 2006 г. Первоначально был учрежден в Советском Союзе как День танкистов, отмечался 11 сентября согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 г. Второе воскресенье сентября как дата празднования первоначально было установлено указом Президиума ВС СССР от 1 октября 1980 г.

Из истории танковых войск

До Октябрьской революции 1917 г. в российской армии танки не использовались, хотя существовали проекты (сверхтяжелый танк Василия Менделеева, 1911-1915 гг.) и проходили испытания бронемашин (танкетка Александра Пороховщикова, 1914-1915; "Царь-танк" Николая Лебеденко 1914-1915 и др.). Поставленные странами Антанты танки использовала Белая армия в ходе Гражданской войны 1917-1922 гг.

28 мая 1920 г. по приказу Реввоенсовета началось формирование автотанковых отрядов Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) - первых отдельных войсковых формирований, использовавших трофейные танки в качестве основного вооружения.

31 августа 1920 г. на ходовые испытания вышел первый советский танк "Борец за свободу товарищ Ленин", созданный на заводе "Красное Сормово" (Нижний Новгород) по заказу Броневого управления Главного военно-инженерного управления (ГВИУ) РККА. Он представлял собой копию французского легкого танка Renault ("Рено") FT-17. Серийное производство бронетехники в СССР было налажено в 1928 г. (Т-18). В 1930-е гг. танкостроительная отрасль СССР вышла на передовой технологический уровень, были запущены в серию "быстроходные танки" серии БТ, начат выпуск многобашенных танков Т-28 и др.

Смотрите также

"Щуки" и "летающие танки": оружие Красной армии перед началом Великой Отечественной войны

Во второй половине 1930-х гг. конструкторскими бюро под руководством Михаила Кошкина и Жозефа Котина были разработаны танки Т-34 и КВ-1, которые по своим боевым возможностям превосходили зарубежные образцы. В ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. танковые войска выступали главной ударной силой в наступательных операциях, служили основой устойчивости стрелковых частей в обороне. К концу войны все танковые армии получили наименование гвардейских. 1 тыс. 142 воинам-танкистам было присвоено звание Героя Советского Союза, 16 человек удостоены этого звания дважды. Государственные награды получили более 9 тыс. танкостроителей, которые работали в тылу. Во время войны были сформированы первые танковые армии.

Современное состояние

В настоящее время танковые соединения являются важным элементом Сухопутных войск Вооруженных сил России (СВ ВС РФ). Предназначены для ведения боевых действий как самостоятельно, так и взаимодействуя с мотострелковыми частями, артиллерией и др.

СПЕЦПРОЕКТ

Т-72Б3: секреты основного танка армии России

ТАСС рассказывает о характеристиках и боевом потенциале самого спортивного танка Вооруженных сил РФ

В 2011 г., по информации занимавшего тогда пост министра обороны РФ Анатолия Сердюкова, в российских войсках и в резерве насчитывалось более 10 тыс. танков.

В настоящее время на вооружении СВ ВС РФ стоят различные модификации танков Т-72, Т-80 и Т-90. В 2016 г. в Сухопутных войсках воссоздана 90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия (Центральный военный округ, Челябинская обл.), поступление новых и модернизированных танков позволило переоснастить 12 мотострелковых и танковых батальонов. В Воздушно-десантных войсках было сформировано шесть танковых рот. На 2017 г. запланирована поставка в войска 905 современных танков и боевых бронированных машин.

С 2019 г. начнется крупносерийное производство нового российского танка Т-14 на унифицированной тяжелой гусеничной платформе "Армата". Согласно госпрограмме вооружений, к 2020 г. доля современной бронетанковой техники в танковых войсках должна составить не менее 70%.

Смотрите также
Танк Т-90С

Почему "летающие танки" России самые продаваемые в мире

С 2013 г. на российских военных полигонах проводятся ежегодные учебно-боевые состязания танковых экипажей "Танковый биатлон" (с 2015 г. - в составе первых Армейских международных игр).

27 августа 2015 г. стало известно, что приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу в танковые войска возвращены береты черного цвета - полевые головные уборы, похожие на те, что использовались в Вооруженных силах СССР. Этот элемент одежды стал знаком отличия лучших специалистов автобронетанковой службы ВС РФ - победителей профильных соревнований и военнослужащих, отличившихся на учениях и маневрах.

Военные учебные заведения

Подготовку офицерских кадров для танковых войск ведут Общевойсковая академия ВС РФ (Москва; филиалы в Казани, Новосибирске), Омский автобронетанковый инженерный институт имени Маршала Советского Союза П.К. Кошевого.

Руководство

Начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ (управление - основной заказчик и поставщик бронетанковой техники в войска) - генерал-лейтенант Александр Шевченко (с 2009 г. по н. в.).

Как отмечается праздник

В День танкиста в танковых войсках проводятся посвященные празднику торжественные мероприятия. 70-летие установления праздника 10 сентября 2016 г. отмечалось тематической выставкой боевых знамен танковых соединений в Центральном музее ВС России (Москва) и выставкой бронетехники на Суворовской площади столицы.

Смотрите также

Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк

Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"

Минобороны России опубликовало мультфильм про танк

От танков к роботам: настоящее и будущее российского танкостроения

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новая техника ВС РФ Великая Отечественная война
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
18
Кот Матроскин, Обломов и Людовик XIII: Олегу Табакову 82 года
12
Биография Веры Глаголевой
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров призвал не позволить боевикам сбежать из Сирии
2
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
3
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 года
4
Удальцов допрошен в связи с его заявлениями на пресс-конференции о событиях на Болотной
5
Глава МИД Франции предложил "добавить специй" в диалог с Москвой
6
ЦИК получил минимальное количество жалоб на глав регионов-кандидатов на выборах
7
МЧС предупредило о выпадении снега и сильном ветре в ряде регионов Сибири
Темы дня
Новости партнеров
Реклама