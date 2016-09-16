Шойгу поручил обеспечить курсантов и слушателей военных вузов ноутбуками

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу обеспечить с 2017 года всех курсантов и слушателей российских военных вузов персональными ноутбуками.
"Это то, что в дальнейшем будет сопровождать их во время обучения в вузе ... У нас сегодня все слушатели академий обеспечены личными персональными компьютерами, а со следующего учебного года ими будут обеспечены и все курсанты военных училищ", - сказал Шойгу во время посещения Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны.
В ходе встречи с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым Шойгу назвал Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны одним из важных учебных заведений Воздушно-космических войск, которое готовит для российской армии "архиважных специалистов, занимается их подготовкой на самом современном уровне".
"Не думаю, что у кого-то еще есть столь мощная материальная база - имею в виду гражданские вузы - какая есть здесь. Здесь курсанты учатся на реальной технике. Это, в том числе, и самые современные системы ПВО - С-400 и С-300. В декабре прошлого года сюда поступили - и это наше внутреннее правило, что вся новая техника в первую очередь поступает в учебные заведения - комплексы "Панцирь", - отметил министр обороны.
"Очень высокий конкурс в Ярославское училище. И мы бы хотели, чтобы была более тесная связь у руководства города с этим учебным заведением, потому что сюда приезжают ребята со всей страны", - сказал Шойгу.
Миронов в свою очередь пообещал сделать все необходимое, отметив, что "это касается не только руководства города, но и правительства области".