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Самолеты Дальней авиации в рамках проверки ВКС РФ перелетят на оперативные аэродромы

Армия и ОПК
8 февраля, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Внезапная проверка боеготовности ВКС РФ началась утром 7 февраля по решению президента РФ Владимира Путина
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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Самолеты Дальней авиации в рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ перелетят на оперативные аэродромы, полетные задания экипажи получат непосредственно перед вылетом. Об этом сообщили  в пресс-службе Минобороны РФ.

"В авиационных частях Воздушно-космических сил экипажи Дальней авиации готовятся к перебазированию на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки боевой готовности ВКС. Инженерно-технический состав выполнил комплексную подготовку авиационной техники к длительному перелету", - рассказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, летный состав готов выполнить весь спектр задач, включая полеты в качестве контрольных целей, боевое применение на полигоне, а также дозаправку в воздухе.

Внезапная проверка боеготовности ВКС РФ началась утром 7 февраля по решению президента РФ Владимира Путина.

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Темы
Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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