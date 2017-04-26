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В Генштабе РФ предлагают приравнять к агрессии использование информационного оружия

Армия и ОПК
26 апреля, 16:06 дата обновления: 26 апреля, 16:38 UTC+3
Соответствующими положениями следует дополнить статью 3 резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Определение агрессии" от 1974 года, считает замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Хакерские атаки на критически важные объекты, проводимые военными, и использование ими информационных технологий для призывов к свержению законно избранных правительств следует приравнять к агрессии, заявил в среду замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Дылевский.

По его словам, соответствующими положениями следует дополнить статью 3 резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Определение агрессии" от 1974 года.

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"Перечень возможных актов агрессии можно дополнить положением о "применении вооруженными силами государства информационного оружия против критически важных объектов другого государства, которое повлекло за собой большие человеческие жертвы и разрушения", - сказал Дылевский.

Кроме того, по его словам, необходимо сформулировать положение, в котором под определение агрессии попадают "подстрекательские действия для свержения законно избранных правительств, пропаганда войны и применения силы, распространение целенаправленной информации и дезинформации, способствующих дестабилизации внутригосударственной и международной обстановки, развязыванию и эскалации вооруженных конфликтов".

Информационное оружие, позволяющее проводить подобные вмешательства, сегодня разрабатывают более 120 стран, заявил генерал. Он напомнил, что на саммитах НАТО в Уэльсе и Польше в 2014 и 2016 годах страны альянса договорились использовать военную силу в ответ на кибератаки и признали киберпространство новой "операционной средой" для решения задач коллективной обороны, фактически признав его "новым театром военных действий".

Дылевский поставил ряд вопросов, связанных с разработкой и применением информационного оружия, в частности о праве государства на самооборону в случае кибератаки. Он подчеркнул необходимость дать международно-правовое определение термина "вооруженное нападение с использованием информационного оружия", а также разработать методологию определения статуса "комбатанта" применительно к участникам информационных атак. "Мы выступаем за широкое международное сотрудничество в решении глобальной проблемы противодействия угрозе развязывания информационных войн, распространения информационного оружия", - заключил генерал.

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