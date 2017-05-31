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Курсанты учебных заведений Минобороны перешли на электронные учебники

Армия и ОПК
31 мая, 11:34 UTC+3 КУБИНКА 31, мая. /ТАСС

Курсанты получили 100 тысяч флэш-накопителей в рамках создания единой электронной библиотеки для военных учебных заведений и научных учреждений

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КУБИНКА, 31 мая. /ТАСС/. Курсанты Минобороны России перешли на электронные учебники, получив 100 тысяч флэш-накопителей в рамках создания единой электронной библиотеки для военных учебных и научных учреждений, сообщает военное ведомство.

"С целью обеспечения электронными учебными материалами для слушателей учебных заведений Минобороны России закуплено свыше трех тысячи ноутбуков, а курсанты получили более 100 тысяч флэш-накопителей, на которые загружены необходимые для обучения методические разработки", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в рамках реализации проекта "Эффективная армия" проводится оснащение военных учебных заведений автоматизированной системой управления (АСУ) "Интеграция- СВО". АСУ предназначена для совершенствования системы военного образования, а также создания единой электронной библиотеки для учебных и научных учреждений Минобороны, в которую войдут оцифрованные учебники, учебно-методические пособия и научные работы.

При этом для обеспечения функционирования системы "Интеграция-СВО" образовательные учреждения Минобороны, учебные военные центры при гражданских вузах и органы военного управления подключены к единым каналам обмена данными.

"Научным и педагогическим составом проводится работа по разработке базовых электронных учебников по профессиональным дисциплинам, стандартизированных для всех военных образовательных учреждений Минобороны. В результате будет создан уникальный электронный комплекс, содержащий видеокурсы, аудиокниги, инфографику, 3D-модели и другие форматы подачи учебного материала", - уточнили в ведомстве.

"Эффективная армия"

Также в рамках проекта "Эффективная армия" продолжается оснащение объектов Минобороны РФ элементами автоматизированной системы учета персональных данных и осуществляется выдача персональных электронных карт.

"Оснащено почти 400 объектов, среди них военные комиссариаты субъектов РФ, воинские части, военные учебные заведения и военно-медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что проектом предполагается выдача военным идентификационных электронных карт и оснащение объектов Минобороны РФ автоматизированной системой учета персональных данных. Электронная карта военнослужащего является безопасным и удобным инструментом, открывающим доступ систем Минобороны России к информации о военнослужащем. Электронная карта может использоваться как аналог удостоверения личности.

"Реализация проекта позволит повысить эффективность деятельности частей и подразделений Минобороны РФ путем создания интегрированной базы данных, программного обеспечения формирования персональной информации о военнослужащих и гражданском персонале из разнородных автоматизированных систем", - говорится в сообщении. Совместно с Минкомсвязи России проводится работа по созданию системы единого удостоверения личности гражданина и военнообязанного России.

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