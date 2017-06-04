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Минобороны: развертывание ПРО в Азии усугубляет проблемы Корейского полуострова

Армия и ОПК
4 июня, 8:04 дата обновления: 4 июня, 8:24 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Москва также серьезно обеспокоена действиями Пхеньяна, которые не способствуют снижению напряженности, заявил замглавы российского ведомства Александр Фомин

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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин

© Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

СИНГАПУР, 4 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Развертывание Соединенными Штатами элементов глобальной противоракетной обороны в Азии только усугубляет проблемы Корейского полуострова, заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

"Мы убеждены, что ведущиеся в регионе под эгидой США работы по развертыванию элементов глобальной ПРО не только не позволят решить существующие проблемы на Корейском полуострове, но и, напротив, лишь усугубят их", - сказал Фомин, выступая на международной конференции "Шангри-Ла диалог".

"Важно совместными усилиями не допустить развития ситуации по кризисному сценарию и перевести процесс в переговорное русло, что отвечало бы интересам безопасности всех стран региона", - заявил замминистра обороны РФ.

Наращивание ПРО Японии 

Звучащие также в Японии идеи о наращивании потенциала национальной противоракетной обороны не могут не настораживать, заявил Фомин.

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"Не могут не настораживать и звучащие в Токио идеи о наращивании собственного противоракетного потенциала", - сказал он, напомнив также, что уже началось размещение комплексов THAAD в Южной Корее.

"Дальнейшие шаги, приближающие инфраструктуру ПРО к российским границам, несомненно, будут нами учитываться при анализе ситуации и возможных ответных действий", - заявил Фомин.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил, что развертываемые в Японии системы ПРО могут повлиять на баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сейчас у Японии есть комплексы ПРО Patriot PAC-3, которые составляют основу наземной части японской противоракетной обороны. Помимо этого, Токио имеет боевые корабли, оснащенные системой Aegis. В январе министр обороны Японии Томоми Инада заявляла, что Япония рассматривает размещение американских комплексов ПРО THAAD как один из возможных вариантов укрепления обороны, однако конкретного плана на этот счет пока нет.

Москва серьезно обеспокоена и действиями Пхеньяна, которые не способствуют снижению напряженности на Корейском полуострове.

"Накал ситуации на Корейском полуострове вызывает обеспокоенность", - сказал Фомин.

По словам замглавы военного ведомства, у России, "так же, как и у других государств, имеются серьезные озабоченности в отношении действий Пхеньяна, не способствующих снижению напряженности". 

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