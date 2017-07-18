Более 650 компаний представят свою продукцию на авиасалоне МАКС-2017

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Международный авиационно-космический салон (МАКС) открывается во вторник в Жуковском, где свою продукцию представят более 650 российских и зарубежных компаний. Выставка будет работать с 18 по 23 июля, в день открытия ее посетит президент России Владимир Путин.

"Всего будет представлено около 700 экспонатов продукции военного назначения. Достижения отечественной оборонной промышленности продемонстрируют 99 предприятий", - сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России.

В этом году в выставке участвуют около 180 зарубежных корпораций и компаний из 36 стран - больше, чем в предыдущий раз, когда на МАКС приехали представители около 150 иностранных фирм из 30 государств.

Визит президента

СПЕЦПРОЕКТ Воздушные акробаты МАКС-2017 ТАСС рассказывает о пилотажных группах, участвующих в летной программе авиасалона

В первый день работы МАКС-2017 салон посетит президент России Владимир Путин. "Глава государства осмотрит авиационную выставку, ознакомится с серийными, опытными и экспериментальными образцами и разработками авиационно-космической отрасли российского и иностранного производства, а также проведет рабочее совещание по вопросам развития гражданского авиастроения", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин посещает МАКС не в первый раз. На прошлом авиасалоне, который проходил в 2015 году, глава государства не только ознакомился с экспериментальными образцами авиационной техники, но и провел на полях мероприятия встречу с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Выступая тогда на церемонии открытия выставки, Путин выразил уверенность, что МАКС останется эффективной площадкой вне зависимости от политической конъюнктуры.

Гражданские и военные контракты

Самой интересной частью деловой программы МАКС-2017 станет заключение контрактов на поставку или лизинг самолетов. На данный момент известно, что в рамках авиасалона "Аэрофлот" планирует подписать твердый контракт на 20 дополнительных самолетов SSJ-100 (рамочное соглашение было подписано в 2015 году, сейчас компания использует 30 самолетов этого типа). Сообщалось, что перевозчик может подписать с Объединенной авиастроительной компанией (ОАК) твердый контракт на поставку 50 лайнеров МС-21.

Официальный представитель лизинговой "Ильюшин финанс ко" сообщил ТАСС, что компания в ходе МАКС-2017 планирует подписать соглашения на поставку 31 самолета МС-21 с двумя российскими авиаперевозчиками: с одним - твердый контракт на 16 машин, с другим - предварительное соглашение о поставке 15 лайнеров.

При этом сам МС-21 - новинка отечественного авиапрома, совершившая первый полет в конце мая - на статической экспозиции в Жуковском не представлен. На выставке покажут пилотажный тренажер и новую модель ВИП-версии лайнера. Как пояснял ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров, МС-21 не будет демонстрироваться на МАКС-2017, поскольку самолет проходит испытания, которые пришлось бы прервать на 2-2,5 недели. Президент ОАК Юрий Слюсарь сообщал ТАСС, что корпорация планирует выставить МС-21 на выставке в Дубае осенью 2017 года.

"Рособоронэкспорт" планирует в Жуковском подписать более десяти контрактных документов и соглашений о сотрудничестве с иностранными правительствами и компаниями, а также отечественными производителями военной продукции.

"Только в первой половине 2017 года экспорт вооружения и военной техники для ВВС по нашим контрактам составил около $2 млрд. Ожидаем, что по итогам МАКСа сможем увеличить портфель заказов для обеспечения будущих поставок", - сказал заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Ладыгин, который возглавляет делегацию спецэкспортера на выставке.

Ожидается, что экспозицию "Рособоронэкспорта" на салоне посетят делегации около 50 стран. Особый интерес зарубежные партнеры проявляют к новейшим истребителям, таким как Су-35 и самолеты семейства Су-30, военно-транспортному самолету Ил-76МД-90А, а также боевым и транспортным вертолетам. "Кроме того, традиционно внимание иностранных заказчиков будет приковано к продукции для ПВО: зенитной ракетной системе большой дальности С-400 "Триумф", зенитным ракетным комплексам "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э", а также зенитному ракетно- пушечному комплексу "Панцирь-С1", а также средствам радиоэлектронной борьбы", - добавили в "Рособоронэкспорте".

Воздушные асы

Пилотажная группа "Русские витязи" впервые порадует участников и гостей МАКСа выступлением на новых самолетах Су-30СМ. Как ранее сообщил журналистам главком Воздушно- космических сил России Виктор Бондарев, сейчас пилоты готовятся обновить свою летную программу к международному форуму "Армия-2017", чтобы показать все возможности сверхманевренных машин. "Стрижи" покажут пилотаж на легких истребителях МиГ-29, но настоящий фурор обещает произвести групповое выступление "Соколов России" - липецкие асы покажут приемы воздушного боя на новейших Су-35.

Всего же в этом году в МАКСе примут участие восемь пилотажных групп. В частности, впервые в Жуковском выступит национальная группа Объединенных Арабских Эмиратов Fursan Al Emarat на самолетах Aermacchi MB-399.

Одиночный и групповой пилотаж покажут отечественные истребители пятого поколения Т-50 (ПАК ФА). В небе авиасалона можно будет увидеть различные боевые самолеты, включая истребитель-бомбардировщик Су-34 и представленный публике в январе МиГ-35, высотный самолет М-55 "Геофизика" и учебно-боевой Як-130 в красной ливрее, вертолеты - Ми-28Н, Ми-35, Ми-26 и другие. Выступят и новички салона - учебно-тренировочный СР-10 с обратной крыловидностью крыла и его "коллега" Як-152, который впервые примет участие в летной программе МАКСа.

Пара истребителей Су-30СМ Морской авиации ВМФ России проведут учебные воздушные бои, в которых продемонстрируют, как сверхманевренность этих самолетов помогает добиться победы. Самолеты будут пилотировать совместные экипажи военных и летчиков корпорации "Иркут", где изготавливают истребители.

Также гостям салона покажут возможности обновленного патрульно-поискового комплекса "Касатка", предназначенного для поисково-спасательных работ, патрулирования, экологического мониторинга. Комплекс установлен на самолете- лаборатории Ил-114, который примет участие в летной программе МАКС-2017.

Из гражданских самолетов в небо поднимется авиалайнер Airbus A350-900, который также можно будет увидеть на статической экспозиции. Это один из пяти испытательных бортов, которые участвовали в программе сертификации этого типа.

Что покажут на земле

На открытой статической экспозиции МАКС-2017 представлены 116 воздушных судов, включая бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, военно-транспортный Ил-76МД-90А. ОАК покажет лайнер SSJ-100 в версии для МЧС России, а также учебные Як-130 и Як-152. Американская корпорация Boeing, как и в прошлый раз, не будет демонстрировать свои самолеты в Жуковском.

На МАКСе в этом году также покажут макет экраноплана "Чайка-2". Этот аппарат, разработанный компанией "Радар-ММС", предназначен для патрульной службы, поиска, проведения спасательных операций, а также пассажирских перевозок. Машина развивает скорость до 350-375 километров в час.

Холдинг "Вертолеты России" продемонстрирует гражданские вертолеты, включая "Ансат", Ми-38, Ми-8АМТ и Ка-32А11ВС.

Большая космическая экспозиция

Общая площадь экспозиции Роскосмоса на МАКС-2017 составит 725 квадратных метров, компании "Российские космические системы" (РКС) - 240 квадратных метров, причем продукция РКС будет представлена также на открытой площадке.

К 60-летнему юбилею запуска первого искусственного спутника Земли РКК "Энергия" представит его полноразмерный макет. Кроме того, корпорация покажет макеты современной космической техники, в том числе спутника связи "Энергия-САТ" и Международной космической станции, а также уникальный имитатор тренажера посадки космического корабля на поверхность Луны.

НПО "Энергомаш" представит линейку своих ракетных двигателей, в частности РД-180 и РД-181 для американских ракет и РД-191 для российской "Ангары". Самарский РКЦ "Прогресс" продемонстрирует макеты ракет-носителей семейства "Союз" и различных спутников, таких как "Ресурс-П" номер 3 (запущен в 2016 году), "Бион-М" (первый спутник серии запущен в 2013 году), "Обзор-Р" (запуск ожидается не ранее 2020 года) и "Аист-2Д", который отправился на орбиту в ходе первого запуска с нового космодрома Восточный весной прошлого года. НПО имени Лавочкина покажет макеты автоматических межпланетных станций "Луна-24" (последняя советская лунная станция, 1976 год) и "Луна-25" ("Луна- Глоб", перспективный проект в рамках российской лунной программы).

Также на МАКС-2017 свою продукцию представят "Информационные спутниковые системы", "Системы прецизионного приборостроения" и другие - всего в авиасалоне планируется участие 11 космических предприятий.

Посетители объединенной экспозиции Роскосмоса смогут почувствовать себя на борту МКС, вместе с космонавтом Андреем Борисенко "полетать" по станции и рассмотреть ее в формате 360 градусов.

Порядок и безопасность

Охрану порядка во время МАКСа обеспечат более четырех тысяч полицейских и бойцов Росгвардии.

Как сообщил начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин, в обеспечении безопасности авиасалона планируется задействовать около трех тысяч сотрудников полиции.

"Досмотр будет проводиться в несколько этапов. Для этих целей будут задействованы интроскопы, стационарные и ручные металлодетекторы, кинологи со служебными собаками", - сказал он.

В Росгвардии рассказали, что от ведомства будут задействованы более тысячи сотрудников и военнослужащих, в том числе бойцы Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, сотрудники спецподразделений, подразделений вневедомственной охраны, государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы. Помимо аэродрома Раменское, росгвардейцы будут охранять объекты транспортной инфраструктуры.

Также будут задействованы более 400 сотрудников Госавтоинспекции, в том числе 30 инспекторов технического надзора. Подъехать к месту проведения салона можно будет по трассе М-5 "Урал", дороге Москва - Жуковский, частично с Егорьевского шоссе. На подъездных дорогах будет работать система пропусков.