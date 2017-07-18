Более 650 компаний представят свою продукцию на авиасалоне МАКС-2017

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Международный авиационно-космический салон (МАКС) открывается во вторник в Жуковском, где свою продукцию представят более 650 российских и зарубежных компаний. Выставка будет работать с 18 по 23 июля, в день открытия ее посетит президент России Владимир Путин.
"Всего будет представлено около 700 экспонатов продукции военного назначения. Достижения отечественной оборонной промышленности продемонстрируют 99 предприятий", - сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России.
В этом году в выставке участвуют около 180 зарубежных корпораций и компаний из 36 стран - больше, чем в предыдущий раз, когда на МАКС приехали представители около 150 иностранных фирм из 30 государств.
В первый день работы МАКС-2017 салон посетит президент России Владимир Путин. "Глава государства осмотрит авиационную выставку, ознакомится с серийными, опытными и экспериментальными образцами и разработками авиационно-космической отрасли российского и иностранного производства, а также проведет рабочее совещание по вопросам развития гражданского авиастроения", - сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин посещает МАКС не в первый раз. На прошлом авиасалоне, который проходил в 2015 году, глава государства не только ознакомился с экспериментальными образцами авиационной техники, но и провел на полях мероприятия встречу с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Выступая тогда на церемонии открытия выставки, Путин выразил уверенность, что МАКС останется эффективной площадкой вне зависимости от политической конъюнктуры.
Самой интересной частью деловой программы МАКС-2017 станет заключение контрактов на поставку или лизинг самолетов. На данный момент известно, что в рамках авиасалона "Аэрофлот" планирует подписать твердый контракт на 20 дополнительных самолетов SSJ-100 (рамочное соглашение было подписано в 2015 году, сейчас компания использует 30 самолетов этого типа). Сообщалось, что перевозчик может подписать с Объединенной авиастроительной компанией (ОАК) твердый контракт на поставку 50 лайнеров МС-21.
Официальный представитель лизинговой "Ильюшин финанс ко" сообщил ТАСС, что компания в ходе МАКС-2017 планирует подписать соглашения на поставку 31 самолета МС-21 с двумя российскими авиаперевозчиками: с одним - твердый контракт на 16 машин, с другим - предварительное соглашение о поставке 15 лайнеров.
При этом сам МС-21 - новинка отечественного авиапрома, совершившая первый полет в конце мая - на статической экспозиции в Жуковском не представлен. На выставке покажут пилотажный тренажер и новую модель ВИП-версии лайнера. Как пояснял ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров, МС-21 не будет демонстрироваться на МАКС-2017, поскольку самолет проходит испытания, которые пришлось бы прервать на 2-2,5 недели. Президент ОАК Юрий Слюсарь сообщал ТАСС, что корпорация планирует выставить МС-21 на выставке в Дубае осенью 2017 года.
"Рособоронэкспорт" планирует в Жуковском подписать более десяти контрактных документов и соглашений о сотрудничестве с иностранными правительствами и компаниями, а также отечественными производителями военной продукции.
"Только в первой половине 2017 года экспорт вооружения и военной техники для ВВС по нашим контрактам составил около $2 млрд. Ожидаем, что по итогам МАКСа сможем увеличить портфель заказов для обеспечения будущих поставок", - сказал заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Ладыгин, который возглавляет делегацию спецэкспортера на выставке.
Ожидается, что экспозицию "Рособоронэкспорта" на салоне посетят делегации около 50 стран. Особый интерес зарубежные партнеры проявляют к новейшим истребителям, таким как Су-35 и самолеты семейства Су-30, военно-транспортному самолету Ил-76МД-90А, а также боевым и транспортным вертолетам. "Кроме того, традиционно внимание иностранных заказчиков будет приковано к продукции для ПВО: зенитной ракетной системе большой дальности С-400 "Триумф", зенитным ракетным комплексам "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э", а также зенитному ракетно- пушечному комплексу "Панцирь-С1", а также средствам радиоэлектронной борьбы", - добавили в "Рособоронэкспорте".
Пилотажная группа "Русские витязи" впервые порадует участников и гостей МАКСа выступлением на новых самолетах Су-30СМ. Как ранее сообщил журналистам главком Воздушно- космических сил России Виктор Бондарев, сейчас пилоты готовятся обновить свою летную программу к международному форуму "Армия-2017", чтобы показать все возможности сверхманевренных машин. "Стрижи" покажут пилотаж на легких истребителях МиГ-29, но настоящий фурор обещает произвести групповое выступление "Соколов России" - липецкие асы покажут приемы воздушного боя на новейших Су-35.
Всего же в этом году в МАКСе примут участие восемь пилотажных групп. В частности, впервые в Жуковском выступит национальная группа Объединенных Арабских Эмиратов Fursan Al Emarat на самолетах Aermacchi MB-399.
Одиночный и групповой пилотаж покажут отечественные истребители пятого поколения Т-50 (ПАК ФА). В небе авиасалона можно будет увидеть различные боевые самолеты, включая истребитель-бомбардировщик Су-34 и представленный публике в январе МиГ-35, высотный самолет М-55 "Геофизика" и учебно-боевой Як-130 в красной ливрее, вертолеты - Ми-28Н, Ми-35, Ми-26 и другие. Выступят и новички салона - учебно-тренировочный СР-10 с обратной крыловидностью крыла и его "коллега" Як-152, который впервые примет участие в летной программе МАКСа.
Пара истребителей Су-30СМ Морской авиации ВМФ России проведут учебные воздушные бои, в которых продемонстрируют, как сверхманевренность этих самолетов помогает добиться победы. Самолеты будут пилотировать совместные экипажи военных и летчиков корпорации "Иркут", где изготавливают истребители.
Также гостям салона покажут возможности обновленного патрульно-поискового комплекса "Касатка", предназначенного для поисково-спасательных работ, патрулирования, экологического мониторинга. Комплекс установлен на самолете- лаборатории Ил-114, который примет участие в летной программе МАКС-2017.
Из гражданских самолетов в небо поднимется авиалайнер Airbus A350-900, который также можно будет увидеть на статической экспозиции. Это один из пяти испытательных бортов, которые участвовали в программе сертификации этого типа.
На открытой статической экспозиции МАКС-2017 представлены 116 воздушных судов, включая бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, военно-транспортный Ил-76МД-90А. ОАК покажет лайнер SSJ-100 в версии для МЧС России, а также учебные Як-130 и Як-152. Американская корпорация Boeing, как и в прошлый раз, не будет демонстрировать свои самолеты в Жуковском.
На МАКСе в этом году также покажут макет экраноплана "Чайка-2". Этот аппарат, разработанный компанией "Радар-ММС", предназначен для патрульной службы, поиска, проведения спасательных операций, а также пассажирских перевозок. Машина развивает скорость до 350-375 километров в час.
Холдинг "Вертолеты России" продемонстрирует гражданские вертолеты, включая "Ансат", Ми-38, Ми-8АМТ и Ка-32А11ВС.
Общая площадь экспозиции Роскосмоса на МАКС-2017 составит 725 квадратных метров, компании "Российские космические системы" (РКС) - 240 квадратных метров, причем продукция РКС будет представлена также на открытой площадке.
К 60-летнему юбилею запуска первого искусственного спутника Земли РКК "Энергия" представит его полноразмерный макет. Кроме того, корпорация покажет макеты современной космической техники, в том числе спутника связи "Энергия-САТ" и Международной космической станции, а также уникальный имитатор тренажера посадки космического корабля на поверхность Луны.
НПО "Энергомаш" представит линейку своих ракетных двигателей, в частности РД-180 и РД-181 для американских ракет и РД-191 для российской "Ангары". Самарский РКЦ "Прогресс" продемонстрирует макеты ракет-носителей семейства "Союз" и различных спутников, таких как "Ресурс-П" номер 3 (запущен в 2016 году), "Бион-М" (первый спутник серии запущен в 2013 году), "Обзор-Р" (запуск ожидается не ранее 2020 года) и "Аист-2Д", который отправился на орбиту в ходе первого запуска с нового космодрома Восточный весной прошлого года. НПО имени Лавочкина покажет макеты автоматических межпланетных станций "Луна-24" (последняя советская лунная станция, 1976 год) и "Луна-25" ("Луна- Глоб", перспективный проект в рамках российской лунной программы).
Также на МАКС-2017 свою продукцию представят "Информационные спутниковые системы", "Системы прецизионного приборостроения" и другие - всего в авиасалоне планируется участие 11 космических предприятий.
Посетители объединенной экспозиции Роскосмоса смогут почувствовать себя на борту МКС, вместе с космонавтом Андреем Борисенко "полетать" по станции и рассмотреть ее в формате 360 градусов.
Охрану порядка во время МАКСа обеспечат более четырех тысяч полицейских и бойцов Росгвардии.
Как сообщил начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин, в обеспечении безопасности авиасалона планируется задействовать около трех тысяч сотрудников полиции.
"Досмотр будет проводиться в несколько этапов. Для этих целей будут задействованы интроскопы, стационарные и ручные металлодетекторы, кинологи со служебными собаками", - сказал он.
В Росгвардии рассказали, что от ведомства будут задействованы более тысячи сотрудников и военнослужащих, в том числе бойцы Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, сотрудники спецподразделений, подразделений вневедомственной охраны, государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы. Помимо аэродрома Раменское, росгвардейцы будут охранять объекты транспортной инфраструктуры.
Также будут задействованы более 400 сотрудников Госавтоинспекции, в том числе 30 инспекторов технического надзора. Подъехать к месту проведения салона можно будет по трассе М-5 "Урал", дороге Москва - Жуковский, частично с Егорьевского шоссе. На подъездных дорогах будет работать система пропусков.