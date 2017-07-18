Открытие авиасалона МАКС-2017. Видеотрансляция

Трансляция Ruptly

В Жуковском открывается XII Международный авиационно-космический салон (МАКС), который продолжит работу до 23 июля. Свою продукцию на выставке представят более 650 российских и зарубежных компаний. В день открытия салон посетит президент России Владимир Путин.

Отмечается, что в 2017 году на МАКС приедут представители около 180 зарубежных корпораций и компаний из 36 стран. В 2016 году участие в выставке приняли представители около 150 иностранных фирм из 30 государств.