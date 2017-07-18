Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Открытие авиасалона МАКС-2017. Видеотрансляция

Армия и ОПК
18 июля, 14:31 UTC+3

В день открытия Международный авиационно-космический салон посетит Владимир Путин

Поделиться
Материал из 1 страницы

Трансляция Ruptly

В Жуковском открывается XII Международный авиационно-космический салон (МАКС), который продолжит работу до 23 июля. Свою продукцию на выставке представят более 650 российских и зарубежных компаний. В день открытия салон посетит президент России Владимир Путин. 

Отмечается, что в 2017 году на МАКС приедут представители около 180 зарубежных корпораций и компаний из 36 стран. В 2016 году участие в выставке приняли представители около 150 иностранных фирм из 30 государств.

Смотрите также

МАКС-2017. Досье

Международный авиационно-космический салон. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
МАКС-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Северный флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВВС коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии
2
Новую Москву с центром столицы свяжут четыре новых станции метро
3
В ЛНР опровергли участие представителей республики в заседании по созданию Малороссии
4
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
5
Эксперт: проект создания Малороссии не имеет отношения к реальной политике
6
Действие чрезвычайных мер в энергетике Украины прекращено
7
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
Темы дня
Реклама