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ВДВ предполагают переодеть в экипировку "Ратник" до конца 2017 года

Армия и ОПК
1 августа, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Отмечается, что в настоящее время в Рязанском десантном училище и местном парашютно-десантном полку организована опытная эксплуатацию новой боевой экипировки

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Все военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России будут обеспечены боевой экипировкой "Ратник" до конца текущего года. Об этом сообщил во вторник командующий войсками Андрей Сердюков.

"Планируем, что к концу нынешнего года переоденем в "Ратник" всех своих солдат и офицеров", - сказал Сердюков в интервью "Российской газете", которое опубликовано во вторник.

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По его словам, в настоящее время в Рязанском десантном училище и местном парашютно-десантном полку организована опытная эксплуатацию новой боевой экипировки. "Это поможет скорректировать ее под требования ВДВ. Кроме того, совместно с Главным ракетно-артиллерийским управлением Минобороны планово обеспечиваем данными комплектами наши воинские части", - отметил командующий.

Боевая экипировка второго поколения "Ратник" поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года. Она включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки.

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Персоны
Сердюков, Анатолий Эдуардович
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