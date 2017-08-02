Победителями 1-го этапа военного ралли в рамках Армейских игр стали российские экипажи

АСТРАХАНЬ, 2 августа. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Победителями в трех номинациях первого этапа конкурса Армейских международных игр "Военное ралли" стали российские экипажи.

Представители Египта заняли третьи места. Награждение команд прошло в Астрахани, передает корреспондент ТАСС.

Первое место в номинации "Легковой автомобиль" занял экипаж в составе Василия Мудрова и Ивана Мысина. Лидеры в двух номинациях среди грузовых машин - Анатолий Зелепукин, Артур Аракелян, а также Евгений и Андрей Любавины. Представители Египта в этих номинациях были третьими.

"Все вы показали высокие результаты и волю к победе. Отрадно, что в ходе трудной гонки по пересеченной местности все остались целы, а техника - исправной", - обратился к военным начальник Автобронетанковой службы ЮВО полковник Александр Шестаков.

Протяженность первого этапа ралли, который стартовал в Волгограде 30 июля, составила около 300 км. Как рассказал журналистам главный судья соревнований полковник Дмитрий Настоящий, по данному маршруту ранее проводились ралли "Шелковый путь". Военные экипажи под палящим солнцем преодолевали множество подъемов, спусков и оврагов. При этом скорость в песках в целях безопасности была ограничена 70 км/час.

"Команда Египта говорит, что они тоже освоились в полной мере, но что для нас неожиданно, они жаловались на жару, хотя они проживают южнее нас", - отметил Настоящий.

Второй этап

Кроме того в среду в Астрахани был дан старт гонке с преследованиями. Она завершится в Элисте. Оттуда 6 августа экипажи отправятся в третий этап - это будет командная гонка. Награждение по итогам всего конкурса состоится 8 августа в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва" в Волгограде.

Ранее сообщалось, что общая протяженность маршрута военного ралли составит примерно 1,7 тыс. км. В гонке участвуют 12 экипажей - по шесть от России и Египта. В российской сборной представлены водители Южного и Центрального военных округов, а также Северного флота. Соревнования проходят на УАЗах и КамАЗах.