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Военнослужащие из 18 стран участвуют в АрМИ-2017 в Казахстане

Армия и ОПК
1 августа, 14:45 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Всего для участия в состязаниях в республику прибыли порядка 400 военнослужащих из разных государств

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Церемония открытия казахстанского этапа АрМИ-2017

Церемония открытия казахстанского этапа АрМИ-2017

© Министерство обороны Республики Казахстан

АСТАНА, 1 августа. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Торжественная церемония открытия казахстанского этапа Армейских международных игр (АрМИ-2017) состоялась во вторник на 40-ой военной базе "Отар" в Жамбылской области республики. Дал старт состязаниям министр обороны республики Сакен Жасузаков.

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"Армейские игры - уникальное мероприятие международного масштаба, которое мало чем отличается от крупнейших мировых спортивных первенств. Для нас дело чести провести их в Казахстане на самом высоком уровне", - сказал Жасузаков, слова которого приводит пресс-служба Минобороны Казахстана.

Конкурсы "Мастера артиллерийского огня", "Снайперский рубеж" и "Соревнование расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)" в рамках Армейских международных игр пройдут в Казахстане со 1 по 9 августа. 

В конкурсе "Мастера артиллерийского огня" от каждого государства будет участвовать команда в составе 21 человека. Им предоставят бронетранспортеры МТЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный), автоматы, минометы и гранатометы. В конкурсе "Снайперский рубеж" от каждой страны будет участвовать команда в составе 11 человек. Для проведения конкурса им выдадут снайперские винтовки Драгунова (СВД) с оптическим прицелом и ночным прицелом "Аселсан".

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В конкурсе "Соревнование расчетов БПЛА" от каждого государства примет участие команда в составе 10 человек. Им предоставят комплекс с БПЛА самолетного типа (малой дальности), оснащенный оптико-электронной полезной нагрузкой и двигателем внутреннего сгорания, радиус действия БПЛА - до 100 км. Команды также получат комплекс с БПЛА самолетного типа (ближнего действия), оснащенный оптико-электронной полезной нагрузкой и электрическим двигателем, радиус действия БПЛА - до 40 км.

В церемонии открытия АрМИ-2017 приняли участие казахстанские барабанщики, домбристы и военный оркестр Минобороны республики. Они выступили в сопровождении современной боевой техники - бронированных колесных машин "Арлан" и танков Т-72Б. Рота десантников продемонстрировала приемы рукопашного боя с оружием. Кульминацией программы стали показательные выступления пилотажных групп на боевых самолетах и вертолетах, состоящих на вооружении казахстанской армии.

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